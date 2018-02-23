Астроном-любитель случайно сделал первый в истории снимок рождения сверхновой

Астроному-любителю из Аргентины Виктору Бузо впервые в истории удалось сфотографировать момент рождения сверхновой.

Об этом сообщает журнал Nature.

Как отмечается, вспышку Виктор Бузо заснял случайно — во время испытания новой камеры для телескопа.

Наложенная серия изображений показывает, что сверхновая звезда является слабым, но быстро осветляющим объектом к югу от галактики-хозяина, NGC 613.

В сентябре 2016 года астроном-любитель сделал серию снимков спиральной галактики NGC 613, которая находится в созвездии Скульптора в 80 млн световых лет от Земли. Позже на одной из фотографий аргентинец заметил вспышку и обратился к профессионалам. По словам астрофизика из Боннского универитета Норберта Лангера, шанс заснять такое событие ниже, чем выиграть джекпот в лотерее.

Из-за того, что вспышку сверхновой нельзя предугадать, ученые узнают о ней постфактум, когда сравнивают фотографии участков неба с разницей в несколько дней, месяцев или лет.