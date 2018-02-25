Ученые готовятся осуществить первую в истории перевозку антиматерии

По множеству научно-фантастических произведений и фильмов нам известны космические корабли, использующие антиматерию в качестве топлива, оружие, стреляющее зарядами из антивещества и многое другое. Однако, в нынешнее время ситуация с антиматерией выглядит несколько иначе, ученые получают небольшое количество антивещества в лаборатории, где и производятся его дальнейшие исследования. И теперь ученые задумали осуществить первую транспортировку антивещества из одной лаборатории в другую, а использоваться для этого будет грузовой автомобиль, оснащенный соответствующим оборудованием.

Источником антивещества станет установка Antiproton Decelerator Европейской организации ядерных исследований, которая вырабатывает антипротоны и которую называют "фабрикой антиматерии". А потребителем этой антиматерии станет оборудование эксперимента ISOLDE, в котором антиматерия будет использоваться для получения изотопов, ядер атомов, имеющих большее количество нейтронов, которые позже будут сталкиваться с нормальными атомами.

С первого взгляда может показаться более простым и безопасным создание большого количества готовых ядер изотопов в месте, где вырабатывается антиматерия и их последующая транспортировка к месту проведения эксперимента. Однако, такие ядра изотопов существуют очень короткое время и их "приготовление" возможно только на месте, перед самым моментом их дальнейшего использования. "Таким образом, нам необходимо доставить антипротоны к месту, где будут вырабатываться ядра необходимых нам изотопов" - рассказывает Александр Обертелли (Alexandre Obertelli), ученый эксперимента PUMA: AntiProton (P), - "Для этого нам потребуется получить облако антипротонов, количество которых будет составлять около миллиарда, и осуществить его короткую перевозку от установки Antiproton Decelerator до эксперимента ISOLDE".

Отметим, что обычным людям не стоит беспокоиться по поводу факта намечающейся перевозки антиматерии, возможность осуществления в реальности сценария известного фильма "Ангелы и демоны" полностью исключена. Миллиард частиц антиматерии на самом деле это не так уж и много, в одном грамме водорода содержится 622 секстиллиона протонов, что в сто триллионов раз больше количества антипротонов, которые будут перевозиться с места на место. И даже если случиться что-то непредвиденное и вся антиматерия аннигилирует, войдя в контакт с обычной материей, выделится менее одного джоуля энергии. Это количество энергии эквивалентно энергии, требующейся для того, чтобы поднять одно яблоко на высоту 20 сантиметров. Большей проблемой является защита самой антиматерии и исследователей от вторичной радиации.

Ловушка, в которой будет перевозиться антиматерия, должна быть готова к 2022 году, и если она будет работать должным образом, это позволит в будущем перевозить антиматерию на достаточно большие расстояния. "Данный проект является очень сложным с технической точки зрения" - рассказывает ученый-физик Хлое Малбруно (Chloe Malbrunot), - "Тем не менее, он является выполнимым с учетом уровня развития современных технологий".