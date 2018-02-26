Ученые создадут похожих на умерших людей роботов

Шведские ученые занялись созданием цифровых копий умерших людей. В дальнейшем изобретатели планируют проектирование роботов, внешне похожих на усопших.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на шведский Dagen.

Согласно источнику, недавно стало известно, что местное похоронное бюро Fenix ищет добровольцев, которые дали бы согласие на воссоздание образа их умерших родственников учеными.

На первых этапах проекта эксперты планируют воссоздать с помощью искусственного интеллекта голос умершего, при этом научив компьютерную программу отвечать на элементарные вопросы о погоде и окружающем быте.

По мнению изобретателей, 30 лет назад у родственников не было иной возможности вспомнить близких, кроме как просмотрев несколько фотографий. Сегодня же благодаря искусственному интеллекту появится возможность даже немного поговорить с компьютерной программой.