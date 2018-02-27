Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: США работает над усилением оборонной способности Украины США работает над усилением оборонной способности Украины
Новости: Биткоин начал расти после сокрушительного обвала Биткоин начал расти после сокрушительного обвала
Новости: Футбол. УЕФА хочет ввести четвертую замену Футбол. УЕФА хочет ввести четвертую замену
Новости: YUNA 2018: названы все победители премии YUNA 2018: названы все победители премии
X

Ученые пролили свет на механику работы северных сияний
00:47 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
Фото: dailytechinfo.org

Новости науки: Японские ученые впервые выяснили некоторые аспекты "внутренней работы" северных сияний.

Легендарное северное сияние является, без сомнений, самым грандиозным и захватывающим "световым шоу". Люди на протяжении тысяч лет всматривались в цветные "водовороты" этих сияний, которые на первых порах внушали им страх.

Снимки зонда Юнона, запечатлевшие Юпитер, каким вы его еще не видели
Снимки зонда Юнона, запечатлевшие Юпитер, каким вы его еще не виделиЧитать полностью

В настоящее время природа этого явления более-менее понятна, однако некоторые аспекты его "внутренней работы" продолжают оставаться на уровне гипотез и догадок.

И лишь недавно ученым из Японии удалось провести прямые наблюдения за механикой этого явления, а полученные ими результаты послужили убедительным и окончательным подтверждением одной из главных гипотез, определяющих наше понимание одного из самых больших и красочных естественных чудес на свете.

Красивейшие зеленые, красные и фиолетовые "водовороты" северного сияния возникают, когда солнечный ветер проходит через магнитосферу нашей планеты, вызывая возникновение плазменных волн, которые, взаимодействуя с электронами, обрушиваются в виде "дождя" заряженных частиц на верхние слои атмосферы. Эти частицы, врезаясь в молекулы и атомы, создают волны вторичной плазмы (chorus waves), стимулирующие процесс рассеивания свободных электронов, что приводит к появлению свечения.

Что необходимо знать о сенсационных раскопках некрополя жрецов в Египте

Ученые из университета Тохоку и Токийского университета разработали новый тип датчиков, способных измерить скорость и направление движения попадающих в них электронов, что, в свою очередь, позволяет отличить ускоренные электроны от простых свободных электронов. Новый датчик был установлен на искусственном спутнике ERG (Exploration of energization and Radiation in Geospace), запущенном японским космическим агентством JAXA (Japanese Aerospace Exploration Agency) в декабре 2016 года. И этот датчик позволил ученым наблюдать взаимодействия между электронами в плазменных волнах.

Спутник ERG

Помимо новых датчиков, установленных на борту спутника ERG, за северными сияниями наблюдали наземные камеры, которые регистрировали все изменения уровней свечения.

Ученые сообщили, что клетки человека продолжают функционировать после смерти
Ученые сообщили, что клетки человека продолжают функционировать после смертиЧитать полностью

Еще одним достижением японских ученых стала технология высокоточной синхронизации, которая позволила связать изображения, снимаемые камерами, с данными, регистрируемыми датчиками и инструментами спутника ERG.

"Важность этих исследований заключается в том, что мы получили первые практические доказательства одной из ведущих гипотез касательно северного сияния, которая была разработана на основе теоретических исследований и данных компьютерного моделирования" - пишут исследователи, - "Теперь же, используя данные датчика электронов и других аппаратных средств спутника ERG, мы сможем продолжить раскрывать и другие тайны северных сияний".

Геологи сделали новое заявление о Челябинском метеорите

Результаты исследований японских ученых были опубликованы в журнале "Nature". 

В этом же видеоролике вы можете ознакомиться с мультипликацией, демонстрирующей некоторые особенности процессов, приводящих к возникновению северных сияний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, "Электрон", ERG, Наука, Плазма, Северное сияние, Спутник, Япония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Что необходимо знать о раскопках некрополя жрецов в Египте Астероид VR12 2017 пролетит возле Земли Ученые выяснили, что вода распространена по всей поверхности Луны

Последние новости

В Москве в шкафу повесился топ-менеджер Высшей школы экономики Жестокая карма: курьезные наказания за неправильную парковку автомобиля Эта девушка претендует на звание самой красивой рыбачки в мире (Фото)
Сегодня читают
01 "Динамо" может возглавить экс-помощник Реброва
02 Ващук: Защита "Динамо" трещит по швам
03 Две женщины защитили свое имущество от вооруженного дробовиком грабителя (Видео)
04 Полузащитник "Динамо" Вербич о поражении от "Вереса"
05 Комитет арбитров ФФУ проанализировал удаления в матче "Верес" - "Динамо"
Новости сегодня
05:29 Девушка тратит $1400 ежемесячно, чтобы выглядеть, как Барби (Фото)
05:26 Боевики потеряли два танка во время своих "учений"
05:12 В Тбилиси произошел масштабный пожар на рынке
05:01 Десять самолетов, созданных автомобильными компаниями
04:46 Эффект "Черной пантеры": еще один чернокожий режиссер раскритиковал Тарантино
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Посольство США: Мы никогда не признаем аннексию Крыма Посольство США: Мы никогда не признаем аннексию Крыма
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.02 - 25.02) Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.02 - 25.02)
Новости: НАТО опасается усиления РФ в Черном море НАТО опасается усиления РФ в Черном море
Новости: Замедляющие ваш метаболизм вещи, которых следует остерегаться Замедляющие ваш метаболизм вещи, которых следует остерегаться
Добавить комментарий
0