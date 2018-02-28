Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пресс-конференция Порошенко: о чем говорил Президент Пресс-конференция Порошенко: о чем говорил Президент
Новости: Украина ждет оружие из США через несколько недель Украина ждет оружие из США через несколько недель
Новости: "Мариупольское дело": трем командам "Динамо" засчитаны технические поражения Трем командам "Динамо" засчитаны технические поражения
Новости: Редкое Полнолуние в марте 2018 года: когда и все, что нужно знать о Голубой Луне Редкое Полнолуние в марте 2018 года: когда и все, что нужно знать о Голубой Луне
X

Редкое Полнолуние в марте 2018 года: когда и все, что нужно знать о Голубой Луне

Смотрите фото (3)
Полнолуние
17:20 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости науки: В марте произойдет два Полнолуния: Полнолуние 2 марта 2018 года и Голубая Луна 31 марта 2018.

Второе Полнолуние в том же месяце называется Голубая Луна. Оно бывает раз в 2,7 года. В марте 2018 года оно произойдет 31 марта. В начале месяца мы встретим еще одно Полнолуние, которое сильно повлияет на нашу жизнь.

Когда произойдет первое Полнолуние в марте?

Полнолуние произойдет 2 марта в 2:51 по Киеву во время 15 лунного дня. Луна будет находиться в Деве. А 31 марта в 14:35 по Киеву. 

Жители Земли смогли насладиться тройным астрономическим явлением (Фото)

Как повлияет Полнолуние 2 марта 2018 года на нашу жизнь?

Редкое явление - "Голубая Луна" (Фото)
Редкое явление - "Голубая Луна" (Фото)Читать полностью

Полнолуние 2 марта произойдет во время 15 лунного дня. Это значит, что последующие две недели пройдут активно и ярко. Нас ожидают перемены, разные события, движение, обмен информацией. Этот период обещает быть нескучным и полным эмоций.

То, что Луна во время Полнолуния будет находиться в Деве, значит, что наша жизнь будет нуждаться в упорядоченности, а мы станем обращать внимание на детали. Наконец пелена мечтательности и романтизма не будет закрывать нам глаза, и мы сможем реально оценить свою жизнь.

В последующие дни после Полнолуния можно будет разложить всё по полочкам, навести порядок в своей жизни и в мыслях. В этот период многие люди будут более требовательными, критичными, скрупулезными. Важно не критиковать других и поддерживать в себе хорошее настроение. В первой половине марта может казаться, что сил и энергии осталось мало, но это не так. Продолжайте работать и идти к своим целям.

В марте можно будет обдумать детали планов и идей, которые пришли во время Солнечного Затмения февраля, сделать подробный план действий.

Что можно и чего нельзя делать в Полнолуние в марте 2018 года?

В преддверии затмения: самые красивые снимки большой луны (Фото)
В преддверии затмения: самые красивые снимки большой луны (Фото) Читать полностью

В Полнолуние люди становятся более эмоциональными, рискованными, легкомысленными. В этот день невозможно мыслить реалистично, все становятся более беспечными и закрывают глаза на собственную безопасность. В Полнолуние увеличивается количество преступлений, аварий и несчастных случаев. Нужно быть внимательными и осторожными в этот период.

Не стоит ходить в одиночку по вечерам, открывать дверь незнакомцам, долго находиться в толпе. В Полнолуние нужно следить за свежестью продуктов, не экспериментировать с едой. В этот день противопоказан алкоголь, не следует курить. В Полнолуние лучше побыть дома, в кругу самых близких людей. Не рекомендуется посещать массовые мероприятия и вечеринки.

В этот период одни люди ощущают внутреннюю раздражительность и негатив, другие же, наоборот, чувствуют прилив сил и вдохновение. Это все естественно, каждый переживает Полнолуние по-своему. Если в Полнолуние вы чувствуете себя плохо, больше времени проводите дома, ограничьте круг контактов и займитесь каким-то приятным, отвлекающим вас делом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, "Голубая луна", 2 марта, 31 марта, Все что нужно знать, Когда, Космос, Луна, Полнолуние, Ученые, Явление.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученые доказали, что чувство тревоги улучшает память Немецкий робот приносит пиво из холодильника (Видео) Теория игр: математики построили модель сотрудничества "заключенных"

Последние новости

Культовая "раскладушка" Motorola может получить вторую жизнь "У Джозефа нет достаточно мощи": Диллиан Уайт о бое Джошуа - Паркер Фотограф заснял реакцию людей на удар электрошокером (Фото)
Сегодня читают
01 Ученые обнаружили загадочных существ на вершине Эвереста
02 Адвокат рассказал, как вести себя при остановке авто полицией (Видео)
03 На Киев снова обрушится снежный циклон
04 Украинский форвард: "Динамо" убило во мне футболиста
05 "Пусть в России думают, что я испугался": Усик - о предстоящем бое против Гассиева
Новости сегодня
17:42 В Египте столкнулись поезда, десятки погибших
17:27 Кабмин формирует наблюдательный совет Фонда энергоэффективности
17:22 Шевченко назвал главную задачу сборной Украины
17:13 В голландском Апелдорне стартует чемпионат мира по велотреку
17:00 Режиссер "Стражей галактики" раскрыл тайну Малыша Грута
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды на 1 марта в Украине: снегопады усилятся Циклон в Украине набирает обороты: снегопады усилятся
Новости: Украина получит от Еврокомиссии 24 млн евро Украина получит от Еврокомиссии 24 млн евро
Новости: Порошенко озвучил главные угрозы Украины в 2018 году Порошенко озвучил главные угрозы Украины в 2018 году
Новости: 10 самых ожидаемых фильмов весны 10 самых ожидаемых фильмов весны
Добавить комментарий
0