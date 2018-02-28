Редкое Полнолуние в марте 2018 года: когда и все, что нужно знать о Голубой Луне

Второе Полнолуние в том же месяце называется Голубая Луна. Оно бывает раз в 2,7 года. В марте 2018 года оно произойдет 31 марта. В начале месяца мы встретим еще одно Полнолуние, которое сильно повлияет на нашу жизнь.

Когда произойдет первое Полнолуние в марте?

Полнолуние произойдет 2 марта в 2:51 по Киеву во время 15 лунного дня. Луна будет находиться в Деве. А 31 марта в 14:35 по Киеву.

Как повлияет Полнолуние 2 марта 2018 года на нашу жизнь?

Полнолуние 2 марта произойдет во время 15 лунного дня. Это значит, что последующие две недели пройдут активно и ярко. Нас ожидают перемены, разные события, движение, обмен информацией. Этот период обещает быть нескучным и полным эмоций.

То, что Луна во время Полнолуния будет находиться в Деве, значит, что наша жизнь будет нуждаться в упорядоченности, а мы станем обращать внимание на детали. Наконец пелена мечтательности и романтизма не будет закрывать нам глаза, и мы сможем реально оценить свою жизнь.

В последующие дни после Полнолуния можно будет разложить всё по полочкам, навести порядок в своей жизни и в мыслях. В этот период многие люди будут более требовательными, критичными, скрупулезными. Важно не критиковать других и поддерживать в себе хорошее настроение. В первой половине марта может казаться, что сил и энергии осталось мало, но это не так. Продолжайте работать и идти к своим целям.

В марте можно будет обдумать детали планов и идей, которые пришли во время Солнечного Затмения февраля, сделать подробный план действий.

Что можно и чего нельзя делать в Полнолуние в марте 2018 года?

В Полнолуние люди становятся более эмоциональными, рискованными, легкомысленными. В этот день невозможно мыслить реалистично, все становятся более беспечными и закрывают глаза на собственную безопасность. В Полнолуние увеличивается количество преступлений, аварий и несчастных случаев. Нужно быть внимательными и осторожными в этот период.

Не стоит ходить в одиночку по вечерам, открывать дверь незнакомцам, долго находиться в толпе. В Полнолуние нужно следить за свежестью продуктов, не экспериментировать с едой. В этот день противопоказан алкоголь, не следует курить. В Полнолуние лучше побыть дома, в кругу самых близких людей. Не рекомендуется посещать массовые мероприятия и вечеринки.

В этот период одни люди ощущают внутреннюю раздражительность и негатив, другие же, наоборот, чувствуют прилив сил и вдохновение. Это все естественно, каждый переживает Полнолуние по-своему. Если в Полнолуние вы чувствуете себя плохо, больше времени проводите дома, ограничьте круг контактов и займитесь каким-то приятным, отвлекающим вас делом.