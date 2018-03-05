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Ученые обнаружили пузырьки кислорода древних бактерий

Пузырьки кислорода древних бактерий
17:56 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото:zn.ua

Новости науки: Возраст находки оценивается в 1,6 миллиарда лет.

Ученые из Шведского музея естественной истории заявили о том, что "пористые" фосфориты возрастом 1,6 миллиарда лет на самом деле оказались останками бактериальных матов, которые активно фотосинтезировали и выделяли кислород. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Geobiology.

В тот период современный индийский горный массив Виндхья представлял собой мелководное море, у поверхности которого процветали микроорганизмы, формируя плотные бактериальные маты.

Среди них были и цианобактерии, которые к этому времени уже заполнили атмосферу кислородом, выделяя его как побочный продукт процесса фотосинтеза.

Деформация некоторых пузырьков показывает, что первоначально они рождались в податливой, мягкой среде. Судя по всему, цианобактерии играли большую роль в формировании осадочных пород-фосфоритов.

Они могли вести к накоплению фосфора, а также создавать окислительно-восстановительный градиент, который обеспечивал осаждение минералов.

Со временем плотные, живые бактериальные маты, пузырившиеся выделяемым кислородом, превратились в фосфориты, которые сегодня активно добываются и используются в качестве удобрений для новой фотосинтезирующей жизни.

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Новости науки, Бактерии, Древний бактерии, Находка, Пузырьки кислорода, Ученые.
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