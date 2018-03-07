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Астрономы рассмотрели детали газовой "паутины" в туманности Ориона

Туманность Ориона
18:51 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Туманность Ориона располагается на расстоянии 1350 световых лет от Земли.

Ученые с помощью телескопа ALMA получили снимок "паутины" волокон межзвездного вещества в туманности Ориона. Как сообщается на сайте Европейской южной обсерватории, на фото детали "паутины" выглядят раскаленными докрасна, но в действительности они так холодны, что наблюдать их можно только с такими телескопами, как ALMA.

Косматые, волоконообразные структуры, покрывающие все поле зрения – длинные пряди холодного газа, невидимые ни в оптических, ни в инфракрасных лучах и различимые только на миллиметровых волнах.

Астрономы, получившие это изображение, исследуют структуру и состав газовых волокон. Они ищут признаки одной из составных частей этой "паутины" - газообразного диазенилиума. В процессе поиска исследовательская группа выявила сеть из 55 отдельных волокон.

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.

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Новости науки, Alma, Астрономы, Исследование, Космос, Орион, Паутина, Туманность, Туманность Ориона, Ученые.
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