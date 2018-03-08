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Таяние вечной мерзлоты грозит ускорением глобального потепления

Таяние вечной мерзлоты грозит ускорением глобального потепления
04:02 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Вечная мерзлота Арктики стремительно тает, становясь источником значительного количества парниковых газов в атмосфере, говорится в новом исследовании.

Согласно новому исследованию, проведенному ученым Николасом Паразу из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии, вечная мерзлота в самой холодной зоне Арктики, ранее считавшейся по крайней мере временно защищенной от глобального потепления благодаря экстремально низким температурам, теперь тает с такой скоростью, что станет крайне опасным источником углекислого газа в атмосфере Земли уже через 40–60 лет.

Исследование показало, что к 2300 году общий выброс углекислого газа в этом регионе будет в 10 раз больше, чем все выбросы от деятельности человека за 2016 год.

Вечная мерзлота – это почва, которая в течение многих лет или даже нескольких веков оставалась подо льдом, то есть не оттаивала. Общая площадь вечной мерзлоты на Земле — 35 млн км². Распространение — север Аляски, Канады, Европы, Азии, острова Северного Ледовитого океана, Антарктида.

В вечной мерзлоте содержится различный органический материал, к примеру листья, который замерз, не разложившись. Оттаивание вечной мерзлоты приводит к высвобождению и последующему разложению органики и выделению в атмосферу двуокиси углерода и метана.

В своем исследовании ученые условно разделили Арктику на более теплую и более холодную зоны и с помощью математической модели построили процесс таяния вечной мерзлоты в ближайшее столетие. К их удивлению, выяснилось, что именно холодные области станут главным источником углекислого газа в ближайшем будущем, причем они "обойдут" по этому показателю теплые в пять раз.

Дело в том, что в теплой зоне, где почва уже частично оттаяла, появившиеся растения удаляют СО2 из атмосферы. По расчетам ученых, до конца 2100-х годов фотосинтез полностью уравновесит увеличение выбросов парниковых газов из вечной мерзлоты.

В начале февраля в другом исследовании сообщалось, что арктические озера оказались новым источником CO2: углеродсодержащие соединения, которые выделяют растущие в результате глобального потепления озера, вносят ощутимый вклад в накопление парниковых газов в атмосфере Земли.

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Новости науки, Арктика, Глобальное потепление, Николас Паразу, Парниковые газы, Таяние вечной мерзлоты.
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