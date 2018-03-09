Ученые: Космическое облучение все больше угрожает жителям Земли

Беспрецедентный уровень облучения способствует ухудшению состояния здоровья людей, чья профессия связана с работой в небе или на околоземной орбите.

Об этом говорят члены международной научной группы, опираясь на показатели телескопа CRATER.

В частности, 30 лет назад космонавты могли находиться на МКС не более 1000 дней, теперь же этот период сократился до 700 дней. Та же ситуация с пилотами гражданских и военных самолетов.

Эксперты разрабатывают новые рекомендации по защите представителей данных профессий.

Ученые прогнозируют, что в будущем излучение достигнет таких масштабов, что его негативные последствия будут ощущать все жители Земли.