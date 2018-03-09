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Ученые: Космическое облучение все больше угрожает жителям Земли
05:35 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости науки: Интенсивность воздействия космических лучей на Землю в последние годы заметно возросла, создавая тем самым все большую угрозу человечеству.
Беспрецедентный уровень облучения способствует ухудшению состояния здоровья людей, чья профессия связана с работой в небе или на околоземной орбите.
Об этом говорят члены международной научной группы, опираясь на показатели телескопа CRATER.
В частности, 30 лет назад космонавты могли находиться на МКС не более 1000 дней, теперь же этот период сократился до 700 дней. Та же ситуация с пилотами гражданских и военных самолетов.
Эксперты разрабатывают новые рекомендации по защите представителей данных профессий.
Ученые прогнозируют, что в будущем излучение достигнет таких масштабов, что его негативные последствия будут ощущать все жители Земли.
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