Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В центре Киева перекрывают улицы, изменили движение общественного транспорта В центре Киева перекрывают улицы, изменили движение общественного транспорта
Новости: НАТО: Россия усиливает давление на Балканы НАТО: Россия усиливает давление на Балканы
Новости: "Динамо" в гостях вырвало ничью у "Лацио" "Динамо" в гостях вырвало ничью у "Лацио"
Новости: Ученые: Космическое облучение все больше угрожает жителям Земли Ученые: Космическое облучение все больше угрожает жителям Земли
X

Ученые: Космическое облучение все больше угрожает жителям Земли

Космическое облучение все больше угрожает жителям Земли
05:35 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Интенсивность воздействия космических лучей на Землю в последние годы заметно возросла, создавая тем самым все большую угрозу человечеству.

Беспрецедентный уровень облучения способствует ухудшению состояния здоровья людей, чья профессия связана с работой в небе или на околоземной орбите.

Об этом говорят члены международной научной группы, опираясь на показатели телескопа CRATER.

В частности, 30 лет назад космонавты могли находиться на МКС не более 1000 дней, теперь же этот период сократился до 700 дней. Та же ситуация с пилотами гражданских и военных самолетов.

Эксперты разрабатывают новые рекомендации по защите представителей данных профессий.

Ученые прогнозируют, что в будущем излучение достигнет таких масштабов, что его негативные последствия будут ощущать все жители Земли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Земля, Космическое облучение, Космос, Телескоп CRATER.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Космическое "Око Саурона" оказалось сложнее предполагаемого Астрономы рассмотрели детали газовой "паутины" в туманности Ориона NASA предлагает всем желающим отправить свое имя к Солнцу

Последние новости

Как понять, есть ли у вас паразиты Самолет США провел разведку вблизи зоны проведения АТО и Крыма На вид обычная землянка, удобствам которой позавидует городской житель (Фото)
Сегодня читают
01 "Лацио" - "Динамо": 2:2 события матча (Видео)
02 Вратарь симулировал фол со стороны арбитра (Видео)
03 В "Барселоне" боятся, что огромная клаусула в 700 млн не удержит Месси
04 "Сойдутся 2 стиля бокса": Радченко о бое Усик - Гассиев
05 Уайлдер: Я буду вечно благодарен Владимиру Кличко
Новости сегодня
07:48 "Лацио" - "Динамо": слова Хацкевича после матча
07:45 Ученым удалось заглянуть "вглубь" Юпитера
07:38 Больше не холостяк: Иракли Макацария собрался жениться
07:28 Цуренко не сумела пройти стартовый раунд в Индиан-Уэллсе
07:22 Штаб: На Донбассе за сутки погиб один украинский военный
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп официально ввел дополнительные пошлины на сталь и алюминий Президент США ввел пошлины на сталь и алюминий
Новости: В Польше автобус с украинцами попал в аварию: есть погибшие В Польше автобус с украинцами попал в аварию: есть погибшие
Новости: Трамп принял предложение Ким Чен Ына о встрече Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном
Новости: Рецепт дня: куриное филе, фаршированное курагой Рецепт дня: куриное филе, фаршированное курагой
Добавить комментарий
0