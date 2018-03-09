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NASA протестировало нового робота, который вскоре отправится на Марс
19:42 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Mars.nasa.gov

Новости науки: Работники космического агентства NASA в лаборатории реактивного движения протестировали нового робота, которому дали название InSight ("Интуиция").

Этот механический агрегат похож на небольшой кран, способный поднимать и переносить различные объекты – именно этим InSight и будет заниматься на Красной планете.

Это первый аппарат, который исследует глубинные слои марсианского грунта, поэтому вместо колес у него прочный каркас, что позволяет ему устоять практически на любой поверхности.

Для проведения испытаний ученые оборудовали специальную лабораторию, которая имитирует условия Марса, включая почву и свет. Огни, расставленные по всей лаборатории, калибруют камеры работа, чтобы те впоследствии адаптировались к солнечному свету, который попадает в атмосферу Марса.

Поскольку InSight не сможет передвигаться после приземления, инженеры отрабатывают различные сценарии посадки. Рабочее пространство постоянно меняется, имитируя подъемы и впадины с наклоном 15 градусов. В таких условиях аппарат тестирует три инструмента: гиперчувствительный сейсмометр, экран, что его защищает, и датчик теплового потока. Полное название всей установки – Научный эксперимент по структуре недр (SEIS).

Работники лаборатории выложили видео, в котором подробно рассказали о своих экспериментах. Они отметили, что, в отличие от фантастических фильмов, реальные работы движутся очень медленно, поэтому их работа требует много терпения и сосредоточенности, чтобы учесть все детали. Особенно они гордятся подвижным краном, благодаря которому InSight сможет исследовать глубины марсианского грунта.

Результаты этих исследований, по мнению ученых, ускорят изучение Красной планеты и дадут более детальное представление о составе ее мантии и ядра. Отправка работа запланирована на май, а его прибытие к точке назначения – на ноябрь 2018 года.

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