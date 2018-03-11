Ученые впервые нашли космический лед-VII на Земле

Исследователи наткнулись на него случайно, внутри алмаза, происхождением из мантии Земли, на глубине около 644 км, сообщает Популярная механика. Подобный лед формируется в космосе, а на Земле его создавали исключительно в лабораторных условиях.

Благодаря открытию Шаунера, это явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле. Обыкновенный лед - это лед-I, в котором молекулы воды организованы в шестиугольную форму.

По мере того как вода сжимается, молекулы начинают принимать другую форму. Лед-VII имеет кубическую молекулярную форму и в два раза плотнее обычного льда.

Мантия, где нашли алмазы с льдом-VII, не только оказывает огромное давление на материалы, она еще и очень горяча, поэтому лед там не образуется.

В крайне редких случаях, когда алмазы путешествуют сквозь нее ближе к поверхности, они сохраняют свою решетчатую структуру, а вода внутри них подвергается достаточно низким температурам, чтобы из нее сформировался лед-VII. Ученые просветили алмаз рентгеном, чтобы проанализировать включения углекислого газа и выяснить, что перед ними настоящий лед-VII.