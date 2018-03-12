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Ученые обнаружили 15 новых планет, на одной из которых может существовать жизнь

Новые планеты
20:42 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото из открытых источников

Новости науки: Японские исследователи сообщили о существовании 15 экзопланет в системах красных карликов, ранее считавшихся малопригодными для возникновения и развития жизни.

Исследовательская группа под руководством Терюки Хирано из Токийского технологического института подтвердила существование 15 экзопланет, вращающихся вокруг красных карликов. В их числе несколько планет земного типа, на одной из которых может быть вода в жидком состоянии, что дает надежду на обнаружение жизни.

Красный карлик — маленький, наиболее холодный и самый распространенный тип звезд. По оценкам ученых, они составляют от 70 до 90 процентов от числа всех звезд в Галактике. Ближайший к Солнцу красный карлик — Проксима Центавра.

Данные для изучения получены с помощью космического аппарата NASA Kepler K2, запущенного в 2013 году специально с целью поиска экзопланет, и различных наземных телескопов, в том числе телескопа Subaru на Гавайях и Северного оптического телескопа в Испании.

В системе одного из самых ярких красных карликов, K2-155, который находится на расстоянии около 200 световых лет от Земли, имеется три планеты земного типа, которые несколько больше, чем наша. К примеру, радиус одной из них — K2-155d, расположенной дальше всего от звезды, — в 1,6 раза превышает радиус Земли.

Экзопланета, или внесолнечная планета, — планета, находящаяся вне Солнечной системы.

Кроме того, на K2-155d может быть вода в жидком состоянии. К такому выводу ученые пришли, построив климатическую модель. Однако для подтверждения этих данных необходима более точная оценка радиуса и температуры звезды K2-155, что требует дальнейших исследований.

Ключевым результатом работы японских ученых стало понимание того, что планеты, вращающиеся вокруг красных карликов, могут иметь удивительно схожие характеристики с планетами звезд солнечного типа.

Исследователи также подтвердили связь между размером планеты и металличностью ее звезды. «Большие планеты обнаруживаются только вокруг звезд, богатых металлом. То, что мы нашли, соответствовало этой гипотезе. Несколько планет с радиусом примерно в три раза больше земного были обнаружены на орбите наиболее богатых металлом красных карликов», — рассказал Хирано.

Металличность (в астрофизике) — относительная концентрация элементов тяжелее гелия (их в астрономии принято называть металлами) в звездах и галактиках.

С запланированным на апрель этого года запуском космического аппарата NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ученые ожидают получить еще большие результаты. По словам Хирано, TESS поможет обнаружить новые экзопланеты, а также более точно оценить их параметры.

Ученые со всего мира регулярно сообщают об открытии новых экзопланет. Так, космический телескоп Spitzer обнаружил ближайшую к Солнечной системе экзопланету со скалистой поверхностью и по размерам больше Земли. Расстояние от Солнечной системы до HD 219134b составляет всего 21 световой год.

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Новости науки, 15 новых планет, НАСА, Новые планеты, Планеты, Ученые.
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