Астрономы наблюдали реликтовую галактику с "остановкой развития"

Космический телескоп Hubble помог астрономам рассмотреть необычную группу весьма древних звезд. Миллиарды лет назад галактика NGC 1277 была молода и рождала новые звезды в тысячи раз быстрее современного Млечного Пути. Но она быстро выработала свои внутренние ресурсы и прекратила звездообразование – сегодня это тусклый, красный и "мертвый" реликт прошлого.

Компактная линзовидная галактика NGC 1277 была открыта еще в конце XIX в. Она находится в 220 млн световых лет от нас, в центре созвездия Персей, и считается реликтом ранней Вселенной: звездообразование в ней стартовало еще 12 млрд лет назад, было очень интенсивным, но кратким. Сегодня она заселена популяцией богатых тяжелыми элементами, красных и тусклых звезд на 7 млрд лет старше нашего Солнца. Звезды образуют достаточно компактную группу вдесятеро меньше Млечного Пути, в центре которой растет сверхмассивная черная дыра.

О новых наблюдениях этой необычной галактики рассказывается в статье, опубликованной журналом Nature. Майкл Бизли (Michael Beasley) и его коллеги из испанского Университета Ла-Лагуна называют NGC 1277 "галактикой с остановкой в развитии": из-за слишком активного звездообразования такие объекты быстро исчерпывают имеющийся объем вещества, но не могут притянуть новый из-за отсутствия подходящих тел поблизости. Предполагается, что одну из примерно тысячи массивных галактик ожидает такая судьба.

Успешно растущие галактики содержат звезды разных популяций: и более древние, красные, сформировавшиеся еще во время молодости материнской галактики; и звезды помоложе, голубые, которые образовались из вещества, полученного в ходе поглощения соседних галактик поменьше. Так выглядит и Млечный Путь, включающий порядка 180 подобных скоплений, но не галактика NGC 1277, все звезды которой – древние и красные. "Я исследую скопления в галактиках много лет, но впервые вижу нечто подобное", – говорит Майкл Бизли.

Полное отсутствие звезд "поздних" популяций в NGC 1277 говорит о том, что она ни разу не поглощала другие галактики и не получала достаточного для эволюции притока вещества. В самом деле, хотя она находится в массивном скоплении Персея, содержащем тысячи галактик, собственное движение NGC 1277 слишком быстро. Она несется мимо соседей на скорости в миллионы км/ч и увлеченные ее притяжением звезды и облака попросту не успевают влиться в галактику и влить в нее жизнь.