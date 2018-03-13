"Хаббл" открыл реликтовую галактику недалеко от Млечного Пути (Видео)

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" обнаружили реликтовую галактику, которая располагается недалеко от Млечного Пути.

Как отмечают исследователи, в начале своего развития галактика NGC 1277 продуцировала звезды в тысячу раз быстрее, чем Млечный Путь, но примерно 10 миллиардов лет назад зведообразование в ней прекратилось.

Отмечается также, что "Хаббл" и раньше находил "красные и мертвые" галактики, но эта находка стала ближайшей к Млечному Пути. NGC 1277 содержит в два раза больше звезд, чем Млечный Путь, но она почти в четыре раза меньше. Ученые предполагают, что она не смогла собрать достаточное количество материала для того, чтобы развиться в массивное скопление.

Наблюдения за галактикой показали, что она практически полностью состоит из богатых металлами старых красных звездных кластеров, в то время как молодые, голубые, звезды в ней отсутствуют практически полностью.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили самую яркую сверхновую звезду во Вселенной. ASASSN-15lh в два раза ярче зафиксированного ранее максимума для сверхновых, в тысячи раз ярче "нормальных" суперновых и в 50 раз ярче нашей галактики Млечный Путь.