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Ученые доказали, что интеллектуальные способности передаются по наследству

Интеллект передается по наследству
22:29 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Шотландские ученые доказали, что уровень интеллектуальных способностей человека зависит от наследственности.

Группа исследователей из Эдинбургского университета (Шотландия) во главе с Айаном Дири провела масштабное исследование, сравнив вариации ДНК более чем 240 000 человек со всего мира и обнаружила более 500 генов, которые связаны с интеллектом - в десять раз больше, чем смогли найти предыдущие исследователи.

"Давно известно, что на развитие интеллекта существенно влияют окружающая среда и гены. Наше исследование выявило, какие именно гены ответсвены за интеллект. Кроме того, возможно, здоровье и интеллект связаны, так как на них влияют одни и те же гены", - рассказал Дири. Его команда определила 538 генов, которые играют определенную роль в интеллектуальных способностях.

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На основе этого открытия ученые из Саутгемптонского и Гарвардского университетов провели тесты на материале из британского биобанка, созданного для изучения болезней человека. Исследователям удалось определить уровень IQ независимой группы людей, используя только данные их ДНК.

"Интеллект - это наследственная черта. Порядка 50-80% различий в интеллекте можно объяснить генетическими факторами", - заявил руководитель этого исследования доктор Дэвид Хилл.

Кроме того, установлено, что наличие "интеллектуальных" генов снижает риск таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, депрессия, шизофрения и ожирение, а низкий уровень интеллекта в детстве напрямую связан с более ранней смертью человека. "Мы увидели, что люди с более высоким уровнем познавательной функции имеют лучшее физическое и психическое здоровье, а также большую продолжительность жизни", - подытожил Хилл.

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Авторы исследования обеспокоены моральной стороной своего открытия, которое по сути позволяет "моделировать" будущего ребенка на генном уровне. Возможность выбирать эмбрионы на основе их "генов интеллекта" может привести к потере разнообразия, говорят ученые.

Ранее сообщалось, что ученые нашли источник 3% интеллекта - версию гена KL. Исследователи заявили, что им удалось определить самый значимый генетический фактор непатологического регулирования уровня интеллекта у людей. В будущем они намерены создать препараты, индуцирующие эффект присутствия гена KL-VS у людей.

Другие ученые выяснили, что отцы положительно влияют на умственное развитие ребенка, если постоянно находятся рядом со своей беременной женой.

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Новости науки, Гарвардский университет, Генетика, ДНК, Интеллект, Наука.
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