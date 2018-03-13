Ученые расшифровали значение пяти самых распространенных ночных кошмаров

В то время как 95% сновидений исчезают из памяти еще до того, как мы поднялись с постели, 5% из них "прилипают" к нам до конца дня и могут заметно испортить настроение. По данным опроса, проведенного порталом вакансий Totaljobs, 50% снов 2000 жителей Великобритании составляют кошмары, причиной которых является постоянный стресс и переутомление. Самые распространенные и неприятные из них – это потеря зубов, преследование и неспособность вовремя найти уборную. Но психологи обнадеживают: вне зависимости от того, насколько устрашающие картины вы видите по ночам, они могут означать то, что в реальной жизни у вас есть много возможностей для самореализации.

Доктор Уоллес декодировал пять наиболее частых кошмаров британцев

1. Преследование

Если вам снится, что вас кто-то преследует, это значит, что в вашей жизни есть какой-то нерешенный вопрос, и вы не знаете, как к нему подступиться. Подумайте, что это может быть: возможно, у вас есть нереализованные таланты, на которые следует обратить внимание.

2. Выпадение зубов

Сны, в которых у вас выпадают зубы, сигнализирует о том, что наяву "рушится" ваша уверенность в себе. Вместо того чтобы целый день вспоминать неприятные подробности ночного видения, постарайтесь понять, что именно заставляет вас сомневаться в себе.

3. Невозможность найти уборную

Когда во сне вы не можете найти туалет, это говорит о том, что вы ставите интересы других людей выше своих и поэтому не можете удовлетворить личные потребности – такое поведение, по мнению психолога, также необходимо пересмотреть.

4. Нагота

Сновидения, в которых вы оказываетесь без одежды на публике, говорят о том, что в вашей жизни есть что-то, что заставляет вас чувствовать себя уязвимым. Совет: постарайтесь открыться людям и покажите им ваши скрытые таланты, и вы ощутите себя защищенным.

5. Неудача на экзамене

Если во сне вы пришли на экзамен неподготовленным, значит, что вы слишком критично относитесь к собственной производительности. Уоллес советует не заниматься самобичеванием, а обращать больше внимания на достижения и успехи и чаще себя хвалить.

Несмотря на то, что такие сны явно не приносят удовольствие, они считаются самыми «полезными», так как могут сказать человеку о скрытых психологических проблемах и помочь найти способы их решения. «Может показаться, что легче избежать страшных снов, – говорит эксперт, – но на самом деле их нужно анализировать». А чтобы наладить режим сна, он советует правильно организовать место для отдыха, избегать вечерних перееданий, ограничить употребление алкоголя и кофе и убирать гаджеты подальше от кровати.