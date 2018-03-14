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Ученые приоткрыли тайну постройки Стоунхенджа

Стоунхендж
00:50 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости науки: Церемония постройки, возможно, была призвана продемонстрировать всем власть малочисленного сообщества.

Процесс строительства Стоунхенджа, возможно, был столь же важен для его древних создателей, как и последующее использование готового каменного круга, заявляют эксперты. Этот древний проект объединил людей со всех концов Великобритании и сопровождался большими пирами, где люди выпивали и знакомились. 

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Церемония постройки, возможно, была призвана продемонстрировать всем власть малочисленного сообщества, которое его создавало, сообщили исследователи из "Английского наследия", информирует Сегодня.

Сьюзен Грини, главный историк в "Английском наследии", сказала: "В современной западной культуре мы всегда стремимся сделать вещи максимально легко и быстро, но для строителей Стоунхенджа все было наоборот. Сбор большого количества людей отовсюду был нужен для демонстрации силы этого сообщества".

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Способность пригласить и вознаградить этих людей, прибывших издалека, что, возможно, являлось паломничеством, могла быть выражением власти.

Госпожа Грини заявила, что новая теория может объяснить тайну, почему некоторые камни транспортировались более чем за 225 км от карьера в Южном Уэльсе. Речь идет о так называемых "голубых камнях", которые меньше размером, чем основные камни Стоунхэнджа, состоящие из местного песчаника.

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Историк сказала: "Как только вы отбросите современное предвзятое мнение, что люди неолита искали самый эффективный способ построить Стоунхендж, вопрос, почему голубые камни были доставлены так далеко, перестает озадачивать".

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Она добавила, что "церемония перемещения камней, где люди двигают монолиты вручную, не является новой".

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Новости науки, Археология, Загадка, Наука, Новости археологии, Стоунхендж, Тайна.
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