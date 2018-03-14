Обнаруженный "двойник" Земли заинтересовал астрономов

Японские астрономы проанализировали данные с космического телескопа "Кеплер" и обнаружили 15 новых экзопланет. При этом одна из них, как говорят ученые, как две капли воды похожа на нашу Землю. Единственное, что их отличает, так это размер. Обнаруженная планета, получившая индекс K2-155d, в два раза больше нашего родного мира. В то же время планета находится в "обитаемой зоне" звезды и предположительно обладает океанами и земной атмосферой, говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal.

"Наши расчеты показывают, что у этой планеты должна быть земная атмосфера и аналогичная структура недр, однако подтвердить это мы пока не можем. Мы мало знаем о планетах, вращающихся вокруг красных карликов, так как число этих звезд заметно ниже, чем общее количество планет, открытых у звезд, похожих на Солнце", — прокомментировал Теруюки Хирано из Технологического института Токио.

Благодаря космическому телескопу "Кеплер" к настоящему моменту астрономы обнаружили почти четыре тысячи экзопланет самой разной категории. Несколько десятков из этих миров являются потенциальными "двойниками" Земли или находятся в так называемой "обитаемой зоне" своих светил. Их открытие побудило планетологов и астробиологов приступить к разработке методов, которые бы позволили оценить пригодность к жизни или же попытаться найти ее следы в их атмосфере.

В мае 2013 года телескоп вышел из строя, однако специалисты нашли способ продолжить работу в рамках так называемой миссии K2. До поломки "Кеплер" следил лишь за небольшим участком космоса, расположенном на стыке созвездий Лебедя и Лиры. После возвращения в строй телескоп наблюдает за разными участками небосвода, так как специалистам NASA приходится постоянно поворачивать его таким образом, чтобы солнечный свет не попадал в объектив. Несмотря на это, в рамках миссии K2 "Кеплер" уже успел обнаружить множество новых планет. Что касается Хирано и его команды, то их работа была направлена на анализ данных, собранных телескопом в первые три года после "воскрешения".

Исследователи отмечают, что их интересовали небесные тела, вращающиеся вокруг не солнцеподобных звезд, а красных карликов — небольших и тусклых звезд, живущих очень долго по сравнению с другими типами светил и отличающихся спокойным характером (правда, как оказалось, и они могут преподносить сюрпризы). За последние два года астрономы открыли сразу несколько звездных систем и экзопланет. В их число также входит Проксима b и семь небольших миров у звезды TRAPPIST-1. Новые системы навели астрономов на мысль, что первый полноценный аналог Земли будет открыт у красного карлика, а не рядом с двойником Солнца.

Хирано говорит, что "Кеплер" изначально был предназначен для поиска планет у более ярких и крупных светил, что осложнило поиски у тусклых красных карликов, чья яркость почти не меняется в тот момент, когда их спутники проходят по диску светила, снижая его светимость.

Объединение данных, собранных "Кеплером" и наземными обсерваториями, работающими в инфракрасном и оптическом диапазонах, позволило решить проблему наблюдения. Ученые теперь могли определять, какие понижения в яркости были вызваны планетами, а какие — процессами, происходящими внутри самих звезд.

В итоге японские астрономы нашли сразу 15 новых небесных тел, похожих по размерам на увеличенные копии Земли. Все они вращаются вокруг своих светил на очень небольшом расстоянии — год на их поверхности длится от одного до 40 дней. По мнению ученых, практически все открытые планеты вряд ли способны поддерживать жизнь. Температурой и климатом они должны скорее напоминать Венеру.

Единственное исключение из списка — система K2-155. Она расположена в созвездии Тельца и находится примерно в 200 световых годах от Земли. В ней имеется сразу три "суперземли", самая далекая из которых, K2-155d, расположилась в центральной части "обитаемой зоны" и, как считают планетологи, должна быть похожа по своему климату и гидрологическим условиям на Землю.

Проверить все эти предположения, по словам Хирано, можно будет в самом ближайшем будущем. В конце года NASA планирует запустить на орбиту телескоп TESS, который станет наследником "Кеплера". Аппарат сможет получить первые точные данные по составу и температурам этих планет и проверит, действительно ли речь идет о полноценной "большой сестре" Земли.