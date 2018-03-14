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Стивен Хокинг предупреждал о наступлении "самого страшного времени для планеты"

Стивен Хокинг
12:07 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Ученый обратил внимание на нарастающий разрыв между социальными классами.

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг, который скончался 14 марта в возрасте 76 лет, в декабре 2016 года опубликовал колонку в газете The Guardian, которой заявил о том, что на Земле наступило "самое страшное время", вызванное разрывом между элитой и другими слоями общества, который усугубляется с помощью новейших технологий.

В своей статье ученый обращает внимание на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС и президентских выборов в США, которые, по его мнению, были обусловлены недовольством граждан тем, что элиты "отстранились от них". Хокинг подчеркивает, что беспокойства, вызванные экономическими последствиями глобализации и ускорением технологических изменений, абсолютно понятны, поскольку уже сейчас роботизация производства и развитие искусственного интеллекта сокращают количество рабочих мест.

"Интернет и другие платформы позволяют очень небольшим группам людей извлекать огромную прибыль при приеме на работу очень малого числа людей. Это неизбежно, это прогресс, но это также социально разрушительно", — пишет ученый.

Кроме того, Хокинг подчеркивает, что цифровые технологии не только создают площадки для общения, но и позволяют богатым слоям населения демонстрировать свое богатство, которое видят и представители других классов, у которых есть доступ к смартфону. Это приводит к возрастанию количества экономических мигрантов, которые отправляются в города или в другие страны в надежде найти там "картинку из Instagram".

Кроме того, трансляция способа жизни богатейших слоев населения приводит к усугублению чувства неравенства, что, по мнению Хокинга, особенно опасно сейчас, когда человечество должно действовать сообща перед лицом глобальных проблем.

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Новости науки, Instagram, Взрыв, Предупреждение, Стивен Хокинг, Ученый, Физик-теоретик.
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