NASA выбрало название для следующей цели аппарата New Horizons

NASA выбрало имя для карликовой планеты 2014 MU69, которая находится в поясе Койпера и является следующей целью для аппарата New Horizons, сообщается на сайте агентства. Карликовая планета получила полуофициальное название Ультима Туле. Аппарат достигнет объекта 1 января 2019 года.

Туле – это мифический, крайний северный остров в средневековой литературе и картографии. Ультима Туле означает "за пределами Туле", то есть, за пределами известного мира, и символизирует изучение пояса Койпера, чего-то, что не было сделано раньше.

"MU69 станет границей мира для человечества, подобно тому, как эту роль играл мифический остров Туле для древних греков. Наш зонд сейчас покидает границы уже изученных нами миров Солнечной системы, сближаясь с космическим Туле. Так как он будет самым далеким объектом, который когда-либо посещал космический корабль, мне нравится называть его Ультимой, символом высшего прогресса, которого удалось достичь NASA", — заявил Алан Стерн, руководитель миссии.

Имя для карликовой планеты было выбрано на голосовании. В кампании по выбору названия приняли участие 115 тысяч человек, которые предложили 34 тысячи вариантов имен. Затем 37 из них были выставлены на голосование. Из них восемь были выбраны специалистами NASA, а 29 – были номинированы общественностью.

New Horizons — автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в рамках программы "Новые рубежи" (New Frontiers) и предназначенная для изучения Плутона и его естественного спутника Харона.

Запуск осуществлен 19 января 2006 года, с пролетом Юпитера (и гравитационным маневром в его поле тяготения) в 2007 году и Плутона — в 2015 году. После пролета мимо Плутона аппарат, возможно, изучит один из объектов пояса Койпера. Полная миссия станции New Horizons рассчитана на 15—17 лет.

Межпланетная станция New Horizons покинула окрестности Земли с самой большой из всех космических аппаратов скоростью. В момент выключения двигателей она составила 16,26 км/с (относительно Земли). Гелиоцентрическая скорость составила 45 км/с, что позволило бы станции New Horizons уйти из Солнечной системы даже без гравитационного маневра около Юпитера.

Станция New Horizons максимально приблизилась к Плутону (12,5 тысяч км) 14 июля 2015 года в 14:50 по киевскому времени. Космический аппарат в течение 30 минут должен был провести около 150 научных измерений. Однако существовала вероятность, равная 0,01%, что New Horizons может быть потерян из-за столкновения с частицами космической пыли и более крупными телами. После принятия "звонка" от межпланетной станции, ученые убедились в успешном выполнении ею своей главной миссии.