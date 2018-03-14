Ученые обнаружили в Японии крупнейший затерянный клад

Археологи обнаружили в Японии клад XV-XVI веков, который состоит из сотен тысяч медных монет. Представители музея, в котором был выставлен клад, утверждают, что это крупнейшая находка в истории страны.

Монеты были обнаружены на раскопках в префектуре Сайтама в городе Хасуда. Они датированы средневековой "Эпохой воюющих провинций" (период Сэнгоку), которая закончилась установлением сегуната Токугава. Находка представляет собой хорошо сохранившийся кувшин высотой 70 сантиметров, в котором хранились 260 тысяч медных монет. В середине каждой монеты — отверстие, через которую пропускали веревку.

Археологи считают, что захоронение было сделано после XV века в целях сбережения имущества в смутное время.

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