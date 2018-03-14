Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин: Отравление Скрипаля должно "разбудить Запад" Климкин: Отравление Скрипаля должно "разбудить Запад"
Новости: Австрия вложила в экономику Украины $1,3 млрд Австрия вложила в экономику Украины $1,3 млрд
Новости: Депутат Госдумы РФ предложил украинским спортсменам принять российское гражданство Депутат Госдумы РФ предложил украинским спортсменам принять российское гражданство
Новости: 5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать 5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
X

Астрономы выяснили, что все галактики совершают один оборот за одинаковое время

Галактика
22:17 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: pixabay.com

Новости науки: Вне зависимости от величины все галактики двигаются с разной скоростью, но совершают один полный оборот за равный промежуток времени.

Земля совершает полный оборот вокруг своей оси за один день, а сколько времени потребуется галактикам, чтобы проделать то же самое? Этим вопросом задались специалисты из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR). По словам профессора Герхардта Меурера, любая галактика совершает полный оборот за один миллиард лет. Он прокомментировал открытие:

«Это не швейцарские часы, конечно, но вне зависимости от размера, будь то большая галактика или маленькая, если бы вы сели на ее край, то один полный круг у вас занял бы миллиард лет».

Профессор Меурер отметил, что благодаря простым математическим инструментам астрономы способны найти похожие галактики, обладающие сходными размером и плотностью. Такой подход, по его мнению, поможет понять, почему разные галактики вращаются с разной скоростью, но сохраняют один и тот же период вращения.

Больше всего астрономов удивил другой факт: на краю галактик оказались «старые» звезды в противоположность ожидаемым результатам. «Существующая модель предсказывает, – говорит профессор, – что на краю галактик будут образовываться новые звезды, мы же обнаружили давно сформировавшиеся в компании межзвездного газа». Этот факт крайне важен для исследователей, потому что с его помощью они смогут легко указывать границы галактик. Знание границ сэкономит астрономам время и позволит ускорить исследования.

По словам профессора, крупнейший в мире радиоинтерферометр Square Kilometre Array (SKA), который сейчас достраивают, позволит открыть еще больше галактик, и тогда полученные знания очень пригодятся. В 2016 году ученые подсчитали, что видимая Вселенная содержит не менее двух триллионов галактик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Астрономы, Галактика, Космос, Ученые, Фото.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Hubble сделал редкий снимок двух галактик (Видео) Кубит Зевса: создана квантовая квазичастица со свойствами шаровой молнии На 77-м году жизни скончался великий ученый Стивен Хокинг

Последние новости

Самые оригинальные пляжи, на которых стоит отдохнуть (Фото) У Анджелины Джоли появился новый бойфренд "Бавария" уверенно переиграла "Бешикташ" и вышла в 1/4 ЛЧ
Сегодня читают
01 В МИД Украины поприветствовали решение Сейма Польши
02 Паралимпиада-2018: медальный зачет 14 марта
03 Обнаруженный "двойник" Земли заинтересовал астрономов
04 Названа причина смерти Стивена Хокинга
05 Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко
Новости сегодня
22:31 "Укрзализныця" поменяет эскалаторы на киевском вокзале
22:26 Всемирный банк подсчитал долю "кумовского бизнеса" в Украине
22:26 Блейк Лайвли показала стройную фигуру в платье за 2300 долларов
22:23 Необычные индийские племена, которые носят серьги в носу (Фото)
22:08 Под Киевом прорвало дамбу, людей спасали на лодках
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине будут производить снаряды для "Гиацинта" Украина будет сама производить снаряды больших калибров
Новости: "Зима - весной": в Украину идут метели и морозы до -16 В Украину идут метели и морозы до -16
Новости: В Украине введена монетизация льгот на проезд в общественном транспорте Льготы на проезд переведут в наличные
Новости: Звезды "Теории большого взрыва" отреагировали на смерть Хокинга Звезды "Теории большого взрыва" отреагировали на смерть Хокинга
Добавить комментарий
0