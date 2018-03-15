Самые обычные вещи, которые из-за особенностей человеческого восприятия были расценены, как нечто экстраординарное.

Случается, что люди делают открытия, которые кардинально изменяют представление о мире. Но случается, что открытия, которые кажутся чем-то сенсационным, на самом деле оказываются чистой воды фикцией. А точнее, это самые обычные вещи, которые из-за особенностей человеческого восприятия были расценены, как нечто экстраординарное. Подборка самых популярных заблуждений в нашем сегодняшнем обзоре.