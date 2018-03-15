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В Сети опубликовали видео черного НЛО на фоне Луны

Луна
09:44 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Запись изучили уфологи из американского MUFON.

На Ютуб опубликовали таинственное видео с НЛО, пролетающим на фоне Луны. На видео запечатлено, как черный объект на большой скорости пролетает на фоне естественного спутника Земли.

Запечатлеть летающую тарелку удалось группе исследователей из США, которые снимали Луну через объектив своего телескопа. В какой-то момент прямо поверх диска проносится на внушительной скорости неизвестный объект.

Кадры проанализировали уфологи из американского сообщества MUFON, занимающейся исключительно анализом свидетельств внеземных цивилизаций.

Специалисты заявили, что это не птица и не воздушный шар, а также не другие случайные помехи, а настоящий корабль пришельцев. И подтвердили, что подобные НЛО неоднократно наблюдали с помощью мощных телескопов. Другие подробности по поводу увиденного не представлены.

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Новости науки, Видео, Кадры, Луна, НЛО, Уфологи.
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