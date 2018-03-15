Загадочная аномалия: Солнце без единого пятна уже 37 дней

Ученые отметили, что уже тридцать семь дней на Солнце нет ни одного пятна. Последний раз такое наблюдалось в 2009 году. Этот год, скорее всего, станет знаменательным, поскольку Солнечный минимум уже превысил в два раза стандартную длительность. Сколько еще на светиле не будет активности?

Как правило, в конце одного солнечного цикла, который длится одиннадцать лет, активность главной звезды сводится к минимуму, однако в нашем случае данный период затянулся. Скорее всего, аномалия связана с ослабеванием солнечного ветра и его магнитного поля.

Из-за ослабшего солнечного ветра в нашу солнечную систему доходит больше космических лучей. Неутешительные изменения фиксирует все космические аппараты, в частности станция НАСА. Количество доходящих лучей с каждым разом увеличивается, это заставляет ученых серьезно задумываться.

Уже можно с уверенностью говорить, что новый Солнечный минимум будет в разы длиннее предыдущих, поэтому человечеству нужно подготовиться к неожиданным поворотам событий.