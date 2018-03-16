Телескоп "Кеплер" в ближайшее время завершит работу

Космический телескоп "Кеплер", предназначенный для поиска экзопланет, в ближайшие несколько месяцев завершит работу из-за исчерпания запасов топлива.

Ученые миссии "Кеплер" планируют собрать как можно больше научных данных и доставить их на Землю до того момента, как телескоп перестанет выходить на связь.

Исследователи подчеркивают, что установить точные сроки полного израсходования топлива тяжело, они могут только следить за падением давления в топливных баках и изменением характеристик работы двигателей.

Орбитальный телескоп "Кеплер" был запущен в 2009 году. В 2013 году один из двигателей телескопа вышел из строя, в результате чего была потеряна способность к точной ориентации инструмента в пространстве.

Однако телескоп продолжает использоваться в рамках миссии К2, нацеленной на наблюдение за звездами в плоскости эклиптики. С помощью телескопа было обнаружено более трех тысяч экзопланет.