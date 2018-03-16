Ученые раскрыли тайну загадочных фиолетовых "радуг" в небе Канады (Видео)

Ученые раскрыли тайну загадочных фиолетовых "радуг", которые были зафиксированы в небе над Канадой в 2015-2016 годах. По словам исследователей, подобные огни появляются в результате взаимодействия магнитного щита Земли с частицами высокой энергии, которые проникли глубоко в атмосферу планеты.

Ученые заручились поддержкой нескольких тысяч добровольцев и в течение двух лет наблюдали за этим феноменом с помощью снимков, сделанных наземными телескопами и спутниками Swarm, запущенную Европейским космическим агентством в 2013 году для изучения свойств магнитного поля Земли.

В результате исследователи установили, что подобные сияния возникают в результате необычного взаимодействия солнечных электронов и магнитного поля Земли. По словам астрофизиков, подобные "радуги" возникают в тот момент времени, когда на Солнце происходит небольшая по силе вспышка, которая приводит к выбросу большого количества заряженных частиц в сторону Земли. Когда эти частицы достигают нашей планеты, они сталкиваются с ее магнитным полем и большинство из них становится прародителями "обычных" северных сияний.

Вместе с тем, небольшая часть частиц, обладающих достаточно большой энергией, "прорывается" дальше и ниже, и взаимодействует с молекулами нижних слоев атмосферы, формируя узкие пучки ионов оксида азота. Они испускают лучи красного и фиолетового света, а не зеленого и синего, как ионы "чистого" кислорода и азота, что объясняет необычную окраску этих "фиолетовых радуг".