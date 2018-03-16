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Ученые обнаружили уничтоженную христианами рукопись древнегреческого хирурга

Рукопись древнегреческого хирурга
09:16 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото из открытых источников

Новости науки: Работа Галена была изначально переписана на пергаменте на сирийском языке в VI веке.

Исследователи Национальной ускорительной лаборатории SLAC в США обнаружили следы текста из медицинского трактата древнегреческого врача Галена в книге с христианскими псалмами XI века нашей эры.

Медик греческого происхождения Клавдий Гален оказал огромное влияние на развитие науки. Он внес вклад в понимание многих дисциплин, включая анатомию, физиологию, патологию, фармакологию и неврологию, а также философию и логику. Одной из его работ был трактат "О лекарствах и силе простых средств". Именно этот документ был переведен на сирийский неизвестным автором и переписан в VI веке нашей эры.

Через 500 лет чернила были соскоблены, а бумагу использовали для религиозных целей. На изображении выше вертикально ориентированные символы являются религиозным текстом 11 века, в то время как более слабый горизонтальный сирийский язык - это скрытый текст работы Галена.

Физики выявили текст, используя рентгеновские лучи, которые были сгенерированы на ускорителе частиц в SLAC. Это позволило выявить крошечные частицы более древних чернил на бумаге. На проявление "невидимых чернил" одной страницы требуется около 10 часов. К настоящему времени расшифровано 26 страниц из двух сотен.

Ранее ученые применяли ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, а также электромагнитные волны видимой области спектра, однако эти методы не позволили обнаружить трактат Галена.

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Новости науки, Находка, Рукопись, Рукопись древнегреческого хирурга, Уничтоженная христианами рукопись, Ученые, Хирург.
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