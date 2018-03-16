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Археолог обнаружил в Берлине дверь, ведущую в тоннели "холодной войны"

Археолог обнаружил в Берлине дверь, ведущую в тоннели "холодной войны"
23:25 Пт, 16 Март 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости науки: В Берлине случайно найден секретный туннель времен «холодной войны».

Археолог Торстен Дресслер нашел загадочную дверь, которая в итоге оказалось входом в туннель, построенный во времена "холодной войны". В 1963 году по проходу планировали покинуть ГДР жители Восточного Берлина, информирует Сегодня.

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Как отмечает Карл Хольцапфель, он и другие желающие покинуть страну копали туннель 120 дней, однако до цели дойти суждено не было: всех разоблачили сотрудники государственной безопасности.

Работа занимала много сил: за день совместного труда удавалось продвинуться лишь на пару метров, не более. Однако желание получить свободу заставляло идти дальше.

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Известно, что (до 1989 года, когда разрушили Берлинскую стену) было вырыто порядка за всё время 75 туннелей. Следовательно, археологам предстоит открыть ещё не один десяток проходов.

Из-за конфликтных взглядов между представителями социализма и капитализма в 1961 году была возведена стена между ГДР и ФРГ.

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Некоторые люди пытались перелезть ограждение, за это их расстреляли (умерло приблизительно двести человек). Пересечь границу могли только пенсионеры.

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Новости науки, Археология, ГДР, Германия, История, Наука, Новости археологии, Тоннель, Торстен Дресслер, ФРГ, Холодная война.
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