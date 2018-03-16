Археолог обнаружил в Берлине дверь, ведущую в тоннели "холодной войны"

Археолог Торстен Дресслер нашел загадочную дверь, которая в итоге оказалось входом в туннель, построенный во времена "холодной войны". В 1963 году по проходу планировали покинуть ГДР жители Восточного Берлина, информирует Сегодня.

Как отмечает Карл Хольцапфель, он и другие желающие покинуть страну копали туннель 120 дней, однако до цели дойти суждено не было: всех разоблачили сотрудники государственной безопасности.

Работа занимала много сил: за день совместного труда удавалось продвинуться лишь на пару метров, не более. Однако желание получить свободу заставляло идти дальше.

Известно, что (до 1989 года, когда разрушили Берлинскую стену) было вырыто порядка за всё время 75 туннелей. Следовательно, археологам предстоит открыть ещё не один десяток проходов.

Из-за конфликтных взглядов между представителями социализма и капитализма в 1961 году была возведена стена между ГДР и ФРГ.

Некоторые люди пытались перелезть ограждение, за это их расстреляли (умерло приблизительно двести человек). Пересечь границу могли только пенсионеры.