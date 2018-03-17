Что необходимо знать о радиоимпульсах, принятых за "сигналы внеземной цивилизации"
Новости науки: Зафиксированные радиоимпульсы, которые многие назвали "сигналами инопланетян", сопровождались выбросом в космическое пространство огромной энергии.
Ученые Технологического университета Суинберна в Мельбурне (Австралия) зафиксировали два быстрых радиоимпульса, по яркости входящих в первую тройку подобных сигналов, сообщает Сегодня со ссылкой на The Sydney News.
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Сигналы обнаружены 9 и 11 марта 2018 года австралийским радиотелескопом Паркса, первый из них в 4,5 раза ярче следующего за ним по этому показателю быстрого радиоимпульса.
Другой быстрый радиовсплеск из первой тройки самых ярких недавно обнаружен командой Breakthrough Listen, которая занимается поиском сигналов инопланетных цивилизаций.
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С 25 января 2001-го по 11 марта 2018-го, согласно каталогу быстрых радиоимпульсов, поддерживаемому Нидерландским институтом радиоастрономии, зафиксировано 33 таких сигнала, причем только один из них регистрировался сразу в двух годах (FRB 121102 в 2012-м и 2015-м).
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Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромной энергии – такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Выдвигаются различные гипотезы, объясняющие происхождение быстрых радиоимпульсов, предполагающие, в том числе, активность инопланетной цивилизации.