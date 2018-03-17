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Новости: Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника
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Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника
06:25 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости науки: Ученые считают, что за тайной Бермудского треугольника стоят выбросы метана.

Вот уже сотню лет мировым ученым не дает покоя тайна Бермудского треугольника, ставшего местом исчезновения более 100 кораблей и самолетов.

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Разговоры о водном участке Южной Америки, расположенном между Пуэрто-Рико, Бермудскими островами и Флоридой, как о неком портале в иной мир начались в 1918 году, когда на территории Бермудского треугольника бесследно затонул 180-метровый корабль "Циклоп". Не так давно исследователям морских глубин удалось найти обломки, предположительно принадлежащие судну ВМФ США, перевозившему 100 лет назад через "круг ада" партию марганцевой руды и 300 пассажиров. Однако части обшивки судна уже никак не поспособствуют установлению причины крушения.

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Сейчас ученые, как и в прошлом веке, активно спорят о тайне Бермудского треугольника. Любители мистики верят в обитающие в "круге ада" инопланетные существа, поглощающие корабли и самолеты. Скептики нашли множественным катастрофам научное объяснение – в Бермудском треугольнике все идет под воду из-за выбросов метана на поверхность, резко понижающего плотность воды.

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Новости науки, Бермудский треугольник, Загадка, Наука, Океанология, Тайна.
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