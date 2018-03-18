Ученые доказали существование неизвестного ранее древнего народа
Новости науки: Представители иберо-мавританской культуры, живших в Северной Африке 14-15 тысяч лет назад, имеют генетические сходства с жителями Леванта и Тропической Африки.
По одной из гипотез, носители этой культуры пришли на север Африки с Иберийского полуострова через Гибралтар, однако авторы нового исследования опровергли это предположение.
По мнению ученых, представители иберо-мавританской культуры происходят от неизвестного народа, населявшего Северную Африку или Левант больше 15 тысяч лет назад. Стоит отметить, что ученым удалось определить состав древнейшей ДНК.
Проклятые артефакты древности, которые погубили своих владельцев
Иберо-мавританская культура существовала в Северной Африке (на территории современных Туниса, Алжира и Марокко) около 20-10 тысяч лет назад. По разным версиям, она либо развилась из атерийской культуры, которая была перед ней, или технологии появились на территории Африки вместе с кроманьонцами из Южной Европы. Вероятно, жители Северной Африки могли унаследовать технологию изготовления микролитических орудий от мигрантов из Иберийского полуострова. Помочь в решении этого вопроса мог бы генетический анализ останков иберо-мавританцев, однако до недавнего времени технологии не позволяли этого сделать.
Древние артефакты, происхождение которых ученые не могут объяснить
В новой статье немецкие, британские и марокканские палеогенетики из Института изучения истории человечества рассказали о результатах анализа геномов 7 древних жителей Северной Африки. Иберо-мавританцев, останки которых нашли в пещере Тафоралт на севере Марокко, жили около 13-15 тысяч лет назад. Археологи еще в 1950 году нашли тела 35 человек. Сейчас ученым удалось выделить древнейшую африканскую ДНК из останков 7 человек.
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Представители иберо-мавританской культуры оказались генетически схожими с палеоевропейцами. Их геномы отвечали ДНК африканцев, генетически близкие к современным хадза и жителям Западной Африки, и на две трети – с жителями Ближнего Востока, представителями натуфийской культуры. При этом, хотя иберо-мавританцы жили до натуфийцев, они не были их предками. Скорее всего, и те, и другие происходят от неизвестного народа, населявшего Северную Африку или Левант больше 15 тысяч лет назад.