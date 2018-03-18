Ученые заявляют: загадочный остров Пасхи вскоре может уйти под воду

В 1995 году международная организация ЮНЕСКО внесла Рапа-Нуи в список мирового наследия. Теперь в мире обеспокоены тем, что старинная достопримечательность может уйти под воду, передает The Daily Mail.

Сейчас ученые зафиксировали резкое повышение уровня моря. Вода уже добралась до моаи – статуй, сделанных из спрессованного вулканического пепла на берегу Тихого океана. Старинные 4-метровые скульптуры – одно из самых загадочных наследий цивилизации рапануи. Всего на острове их 887. Ученые до сих пор не могут объяснить их происхождение.

По словам экспертов, в период расцвета цивилизации рапануи на острове проживали до 15 тысяч человек. Когда голландский путешественник Якоб Роггевен приехал на Рапа-Нуи, там были всего 2 – 3 тысячи аборигенов, которые не были похожи на создателей вулканических статуй моаи. Поэтому ученые до сих пор не могут установить ни происхождение скульптур, ни причины массового вымирания людей

Острова в Тихом океане страдают от повышения уровня моря. Маленькие Маршалловы, Кирибати и Соломоновы острова постепенно становятся дном водоема. Именно поэтому ученые опасаются, что большой уровень воды может навредить Национальному парку.

Сейчас же на острове Пасхи живут 6 тысяч человек. Это место является туристической меккой: ежегодно туда приезжают более 100 тысяч путешественников, которые приносят в чилийскую казну до 70 миллионов долларов в год. После тревожного заявления ЮНЕСКО количество туристов еще больше возросло. Люди спешат увидеть старинные моаи, которые скоро могут исчезнуть под водой.