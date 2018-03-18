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Исследователи установили, представители какой профессии наиболее счастливы

Частный предприниматель
20:27 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Ученые провели исследование, в результате которого определили профессию, которая способствует повышению уровня счастья человека.

В опросе британских исследователей приняли участие 5000 респондентов из Великобритании, США, Новой Зеландии и Австралии. В результате выяснилось, что наиболее счастливыми были те люди, которые занимались частной предпринимательской деятельностью, пишет Independent.

Авторы исследования пришли к выводу, что частные предприниматели являются счастливее тех, кто работает на работодателя, несмотря на то, что в большинстве случаев жизнь предпринимателей связана с более высоким уровнем стресса, а доход нестабилен.

Результаты исследования также показали, что частные предприниматели в совершенно разных направлениях деятельности были более успешны в своей карьере и чувствовали себя более удовлетворенными от своей профессиональной деятельности. Также, у частных предпринимателей есть больше возможностей для реализации своих идей и инноваций, что, в свою очередь, дает им возможность развиваться в том направлении, которое им нравится.

"Частные предприниматели ценят свою автономию. У них есть свобода. Для инноваций, выражения своих мыслей и реализации своих идей. Они непрерывно получают опыт, а также могут сами управлять своим временем и не тратить на работу столько времени, сколько тратят люди, которые работают на кого-то ", – говорит соавтор исследования Питер Уоррен из Шеффилдского университета.

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Новости науки, Наука, Научные исследования, Самые счастливые профессии, Хорошая работа.
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