Исследователи установили, представители какой профессии наиболее счастливы

В опросе британских исследователей приняли участие 5000 респондентов из Великобритании, США, Новой Зеландии и Австралии. В результате выяснилось, что наиболее счастливыми были те люди, которые занимались частной предпринимательской деятельностью, пишет Independent.

Авторы исследования пришли к выводу, что частные предприниматели являются счастливее тех, кто работает на работодателя, несмотря на то, что в большинстве случаев жизнь предпринимателей связана с более высоким уровнем стресса, а доход нестабилен.

Результаты исследования также показали, что частные предприниматели в совершенно разных направлениях деятельности были более успешны в своей карьере и чувствовали себя более удовлетворенными от своей профессиональной деятельности. Также, у частных предпринимателей есть больше возможностей для реализации своих идей и инноваций, что, в свою очередь, дает им возможность развиваться в том направлении, которое им нравится.

"Частные предприниматели ценят свою автономию. У них есть свобода. Для инноваций, выражения своих мыслей и реализации своих идей. Они непрерывно получают опыт, а также могут сами управлять своим временем и не тратить на работу столько времени, сколько тратят люди, которые работают на кого-то ", – говорит соавтор исследования Питер Уоррен из Шеффилдского университета.