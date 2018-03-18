В Перу обнаружены 12000-летние артефакты древних охотников

Археологи обнаружили более 150 древних наконечников на юге Перу, датированных от 9 000 до 12 000 лет.

Каменные объекты были обнаружены исследователями из Папского католического университета Перу на археологическом участке Пампа-Лечуза в районе Ики, сообщает 15 марта испанская газета El País. Они могут оказаться самыми ранними известными свидетельствами жителей этого региона.

На сегодняшний день команда обнаружила в общей сложности более 20 000 каменных объектов, сделанных охотниками. Исследователи говорят, что сами наконечники были сделаны как с местных материалов, таких как кремень, так и с помощью ресурсов, привезенных с мест за сотни миль оттуда.

Это говорит о том, что некоторые из ранних поселенцев в этом регионе имели высокую мобильность. Эти выводы имеют исключительную важность для изучения Литовского этапа Перу - самого раннего периода человеческой жизни в этом регионе, который, как считается, начался между 13 000 и 10500 лет назад и закончился около 3500 лет назад.