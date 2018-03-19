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Ученым удалось восстановить способность стволовых клеток к росту и делению

Стволовые клетки
09:13 Сегодня Телеграф
naked-science.ru/
Фото: из открытых источников

Новости науки: Ученые вернули "молодость" стволовым клеткам нервной ткани.

Одним из основных факторов старения является потеря стволовых клеток и регенеративных способностей организма. Особенно ярко это проявляется в нервной системе, неспособной полностью восстанавливать функции многих "выбывающих их строя" нейронов. В нейрональных стволовых клетках мышей ученые обнаружили скопления белков, ожидающих переработки в специальных органеллах – лизосомах.

По мере старения клетки ее способность утилизировать эти белки снижается, наполненные ими лизосомы растут и множатся, снижая ее функциональность. Энн Брюне (Anne Brunet) и ее коллегам из Стэнфордского университета удалось "очистить" стволовые клетки от старых белков и тем самым восстановить их способность к росту и делению. 

Обнаружение белковых агрегатов в молодых стволовых клетках было неожиданно для самих ученых: считается, что их накопление связано со старческими нейродегенеративными процессами. Однако находка еще раз подчеркнула важность "внутриклеточной гигиены" и эффективного белкового обмена для здоровья и функциональности нейронов. "Мы были удивлены, поскольку покоящиеся, пассивные нейрональные стволовые клетки, как считается, – это такие "нетронутые" клетки, просто ждущие активации", – говорит Энн Брюне.

Белковые агрегаты накапливаются в них даже быстрее, чем в активно работающих стволовых клетках, поскольку их способность утилизировать эти молекулы ниже. Протеины заключаются в лизосомы – ученые показали, что соответствующие гены продолжают работать и в "спящих" стволовых клетках, – однако не перерабатываются: гены протеаз, необходимых для этого, у них остаются выключены. Так, несмотря на более медленный метаболизм белков, покоящаяся клетка накапливает их куда больше, а ее лизосомы растут.

Со временем этот процесс лишь ускоряется, и стволовая клетка теряет способность нормально отзываться на сигналы к активации; организм теряет еще одну возможность восстановления. Однако ученые показали, что если заставить старую покоящуюся клетку активировать переработку белков, она "омолаживается" и возвращает функциональность. Для этого авторы запускали работу протеаз напрямую, либо помещали клетку в условия дефицита ресурсов, в которых она почти вовсе останавливала синтез новых белков и понемногу "очищалась" сама. Возможно, в будущем будут найдены препараты, совершающие такое "очищение" и в человеческом мозге, восстанавливая его бесценный ресурс регенерации.

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Новости науки, Восстановление нервной системы, Наука, Научные открытия, Нервная система, Стволовые клетки.
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