Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко сделал заявление касательно выборов РФ в аннексированном Крыму Порошенко сделал заявление касательно выборов РФ в аннексированном Крыму
Новости: Климкин передал в ЕС список организаторов "выборов" в Крыму Климкин передал в ЕС список организаторов "выборов" в Крыму
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Сегодня день рождения Лины Костенко: лучшие стихи поэтессы Сегодня день рождения Лины Костенко: лучшие стихи поэтессы
X

Исследователи объяснили, как возникает рентгеновское излучение комет

Комета
11:43 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Эксперименты выяснили, как происходит процесс появления рентгеновского излучения комет.

Путешествуя по своим вытянутым траекториям, кометы взаимодействуют с Солнцем – его излучением и магнитными полями, солнечным ветром. Эти взаимодействия при движении по внутренним областям Солнечной системы могут создавать вокруг кометы туманную оболочку – кому – и вытягивать хвост у нее позади, а само ядро может излучать слабые рентгеновские лучи.

Еще несколько десятилетий назад было показано, что излучение возникает на освещенной и развернутой к солнечному ветру стороне. Чтобы выяснить природу этого процесса, британские физики во главе с Александрой Ригби (Alexandra Rigby) смоделировали его с помощью лазерной установки LULI, работающей в парижской Политехнической школе. О работе они пишут в статье, опубликованной журналом Nature Physics.

Теория предсказывает, что рентгеновское излучение должно возникать в результате ускорения электронов, оказавшихся "между молотом и наковальней" – между заряженной плазмой солнечного ветра и врезающимся в него на большой скорости кометным ядром. Ранее считалось, что такой разгон электронов происходит разве что в магнитосферах планет или при взрывах сверхновых.

Чтобы проверить эту версию, авторы испаряли вещество лазером, создавая быстрый поток ионизированного газа – аналог солнечного ветра. Он бомбардировал сферу, "кометное ядро", расположенную в сантиметре от источника. Наблюдения показали, что в газовом потоке при таком столкновении возникают высокоэнергетические турбулентности, температура электронов в которых достигает порядка миллиона градусов. Они начинают излучать; что и требовалось доказать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Кометы, Космос, Наука, Научные открытия, Солнечная система.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Исследователи установили, представители какой профессии наиболее счастливы NASA показало снимок Юпитера в необычном цвете Ученые доказали существование неизвестного ранее древнего народа

Последние новости

В поиске мужа: страны, в которых мужчин больше чем женщин (Фото) Шевченко заменил Ярмоленко игроком "Шахтера" В Украине разработают список организаторов выборов в Крыму
Сегодня читают
01 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
02 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
03 Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" Порошенко
04 Потап оставил Зианджу в проекте "Голос страны" (Видео)
05 ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео)
Новости сегодня
12:46 Евросоюз выдвинул ряд требований к России по делу Скрипаля
12:46 В Украине могут внести ряд изменений в закон о гражданстве
12:42 Убойные снимки уникальных разработок работников ЖКХ, опережающих свое время
12:41 Олегу Скрипке понравилось исполнение его песни на сцене "Голоса страны"
12:35 В ООН представили доклад о нарушении прав человека на Донбассе
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Брюсселе на заседании Совета ЕС обсудят выполнение Минска На заседании Совета ЕС обсудят выполнение Минска
Новости: Погода на неделю: когда в Украину придет потепление Погода на неделю: когда в Украину придет потепление
Новости: Парубий сообщил, какие вопросы Рада рассмотрит на этой неделе Какие вопросы Рада рассмотрит на этой неделе
Новости: Маникюр 2018: самые модные тенденции сезона (Фото) Маникюр 2018: самые модные тенденции сезона (Фото)
Добавить комментарий
0