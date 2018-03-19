Стала известна информация о последней научной статье умершего Стивена Хокинга

Физик-теоретик Стивен Хокинг, умерший на прошлой неделе, незадолго до смерти выложил в сеть свою последнюю работу, посвященную возможности существования паралленьных вселенных. Статья была выложена в архив электронных препринтов, и в последний раз правки в нее были внесены 4 марта, за 10 дней до смерти ученого.

Статья под названием "A Smooth Exit from Eternal Inflation" написана в соавторстве с Томасом Хертогом из Левенского католического университета, и, по данным Sunday Times, будет опубликована после рецензирования в одном из "ведущих журналов". Работа закладывает теоретическую основу и математический аппарат, который может быть использован в будущем для экспериментального доказательства гипотезы множественных вселенных. Это может быть сделано путем отправки новой космической миссии, которая будет искать определенные характеристики микроволнового излучения в космосе.

По словам Хертога, работа призвана "превратить идею мультиверса в проверяемую научную конструкцию". По словам соавтора, он лично встречался с Хокингом для обсуждения последнего варианта статьи.