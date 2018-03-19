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Землю накрыла мощная магнитная буря

Магнитная буря накрыла Землю
13:26 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото: из открытых источников

Новости науки: Нестабильная геомагнитная ситуация будет продолжаться до 24-25 марта.

Самая крупная магнитная буря года зарегистрирована в ночь с 18 на 19 марта 2018 года. Пик бури был пройден около часа ночи по киевскому времени.

В максимуме амплитуда колебаний магнитного поля Земли достигла второго балла по максимально возможной пятибалльной шкале. До этого в текущем году событий такого уровня не наблюдалось, говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 2 способны заметно воздействовать на энергетические системы, расположенные на высоких широтах (более слабые события вызывают в них лишь незначительные флуктуации), а также оказывают влияние на космические аппараты.

Возмущения магнитного поля Земли предположительно сохранятся до конца дня, но повторно того же пикового уровня уже достигнуть не должны.

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