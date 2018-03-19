Вскоре состоится запуск ракеты-носителя Falcon 9

Запуск произведут с базы ВВС США Ванденберг. Как и в прошлой миссии, ракета-носитель выведет на низкую околоземную орбиту десять спутников Iridium NEXT, доведя общее количество аппаратов этой группы до 50 единиц.

Напомним, "Иридиум" является всемирным оператором спутниковой телефонной связи. Покрытие составляет 100% поверхности планеты, включая оба полюса. Отметим, что аппарат Iridium NEXT создан на основе платформы ELiTeBus от компании Thales Alenia Space. Вес спутника составляет 860 кг. Ожидаемый срок службы – 15 лет.

Во время предстоящего запуска SpaceX использует первую ступень, уже побывавшую в космосе. При этом компания вновь постарается посадить ее на морскую платформу. Успех закрепит лидирующие позиции SpaceX в мировой ракетно-космической индустрии.