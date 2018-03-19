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Вскоре состоится запуск ракеты-носителя Falcon 9

SpaceX
15:30 Сегодня Телеграф
naked-science.ru

Новости науки: 29 марта состоится запуск ракеты Falcon 9, которая выведет на орбиту десять спутников Iridium NEXT.

Запуск произведут с базы ВВС США Ванденберг. Как и в прошлой миссии, ракета-носитель выведет на низкую околоземную орбиту десять спутников Iridium NEXT, доведя общее количество аппаратов этой группы до 50 единиц.

Напомним, "Иридиум" является всемирным оператором спутниковой телефонной связи. Покрытие составляет 100% поверхности планеты, включая оба полюса. Отметим, что аппарат Iridium NEXT создан на основе платформы ELiTeBus от компании Thales Alenia Space. Вес спутника составляет 860 кг. Ожидаемый срок службы – 15 лет.

Во время предстоящего запуска SpaceX использует первую ступень, уже побывавшую в космосе. При этом компания вновь постарается посадить ее на морскую платформу. Успех закрепит лидирующие позиции SpaceX в мировой ракетно-космической индустрии.

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Все по теме:

Новости науки, Falcon 9, Iridium NEXT, SpaceX, Космос, Наука, Проект Iridium NEXT, Ракета Falcon 9.
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