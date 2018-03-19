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В Англии найден клад с артефактами возрастом более 2000 лет

В Англии найден клад с артефактами возрастом более 2000 лет
23:04 Сегодня Телеграф
Old.archeo-news
Фото: Old.archeo-news

Новости науки: Музей долины Эдена в городе Эденбридж на юге Англии объявил о приобретении клада из десяти золотых монет галльских времен.

Клад был найден в 2016 году у деревни Чейдингстон в Кенте археологом-любителем Джонатаном Барбером. Точное место находки не раскрывается. Барбер оповестил ученых о находке через систему Portable Antiquities Scheme. Монеты были изучены специалистами из Британского музея.

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Ими же был установлен размер вознаграждение, которое будет поделено между Барбером и владельцем земельного участка. Оно составило 13 тысяч фунтов стерлингов. Музей уже получил грант в размере 11 315 фунтов и уверен в том, что кампания по сбору средств вскоре позволит собрать полную сумму. Монеты будут выставлены в музее с 11 апреля.

Археолог Музея долины Эдена Клэр Дониторн говорит о Чейдингстонском кладе: «Это будут наши первые значительные экспонаты железного века. Они относятся к тому времени, когда Британия переходила от доисторической к исторической эпохе.

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Наша цель состоит в том, чтобы сохранить коллекцию вместе и чтобы она оставалась в Долине для нас и для будущих поколений Эти монеты являются важной частью истории долины Эдена. Они показывают, что долина была связана с великими событиями в европейской истории – галльскими войнами.

Кто бы ни закопал их, возможно, был вовлечен в эти войны и, вероятно, жил здесь, в долине».

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Монеты не представляли собой единую группу, а лежали на небольшом расстоянии друг от друга, но археологи уверены, что закопаны они были вместе, а разъединились из-за пахотных работ, проводившихся на этом месте в течение веков.

Все десять монет принадлежат к одному типу. Это золотые монеты, чеканившиеся галльским племенем амбианов, живших в районе нынешнего бельгийского города Амьен (в древности носил латинское название Samarobriva Ambianorum).

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Амбианы были покорены Цезарем в 57 году до н. э., а пятью годами спустя участвовали в антиримском восстании под руководством Верцингеторикса, охватившим все галльские народы. Золотые амбианские монеты были широко известны.

Их находят на территории Франции и на юге Англии, что свидетельствует о торговых связях Британии с континентом до римского завоевания. Размер монет в кладе от 15 до 19 миллиметров, вес от 5,98 до 6,16 грамма. Данный тип монет называют галльскими военными односторонними монетами (Gallic War Uniface).

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Они чеканились в эпоху галльских войн (60-е – 50-е годы до н. э.) и действительно несут изображение только на одной стороне. Аверс монет полностью гладкий. На реверсе стилизованное изображение лошади.

Ожидалось бы, что на аверсе будет изображен правитель. Специалисты предполагают, что это не делалось намеренно. Монеты отражают отказ союзных галльских племен, боровшихся против Цезаря, утверждать кого-либо в качестве единого правителя. Целью их войны было напротив избавиться от их общего поработителя.

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Новости науки, Англия, Археология, Галлы, Джонатан Барбер, Клад, Монеты, Наука, Новости археологии, Раскопки, Чейдингстон, Эденбридж.
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