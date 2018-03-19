Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Могерини назвала два главных принципа политики ЕС в отношении Украины Могерини назвала два главных принципа политики ЕС в отношении Украины
Новости: У Порошенко анонсировали видео по Савченко, которое "шокирует все общество" У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
Новости: "Олимпик" продал своего лидера за смешные деньги "Олимпик" продал своего лидера за смешные деньги
Новости: В Англии найден клад с артефактами возрастом более 2000 лет В Англии найден клад с артефактами возрастом более 2000 лет
X

Космическое агентство планирует следить за пластиковыми отходами со спутника

Смотрите фото (4)
Космическое агентство
22:29 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото:24tv.ua

Новости науки: Европейское космическое агентство (ЕКА) тестирует наблюдение за пластиковым мусором из космоса.

Ежегодно в океаны люди сбрасывают более 10 миллионов тонн пластика. Хотя такие отходы особенно заметны возле побережья, ученые обнаруживают пластик и в открытом океане, и даже среди полярного льда.

Это является глобальной проблемой для всего мира, ведь такие отходы не только угрожают морским животным, но и попадают в общую пищевую цепь в природе. А это опасно как для животных, так и для человеческого здоровья.

Паоло Корради, один из тех, кто руководит проектом ЕКА, пояснил, что сегодня в вопросах накопления мусора уже используются косвенные измерения из космоса. Например, спутниковые карты океанских течений позволяют моделировать накопления мусора в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах.

В новом же проекте речь идет о непосредственном оптическом измерении пластиковых отходов со спутников. С сентября 2017 года две команды из Франции и Великобритании уже начали работу над этим проектом. Первые результаты были представлены в марте 2018-го на Международной конференции по вопросам морского мусора в Сан-Диего.

"Мы надеемся получить представление о том, какую концентрацию морского мусора можно просматривать с вершины атмосферы с помощью современных технологий. Или, если нам придется действовать с середины атмосферы с использованием самолетов или беспилотных самолетов. Или мы должны усовершенствовать технологию?" – прокомментировал Паоло Корради.

Общие данные – это хорошо. Изображение, которое будет базироваться на фактических измерениях даст больше информации как для ученых, так и для общественности и политиков.

Конечной целью может быть фактическая глобальная карта с концентрацией мусора. Однако мониторинг не является целью как таковой, а является средством демонстрации масштаба проблемы и толчком к поискам ее решения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, ЕКА, Космическое агентство, Космос, Мусор, Спутник.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Исследователи объяснили, как возникает рентгеновское излучение комет Ученым удалось восстановить способность стволовых клеток к росту и делению Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик

Последние новости

Суркис - о присутствии Папа Гуйе на тренировках "Динамо" Улыбка до ушей: веселые открытки с очень полезными и позитивными советами В Киеве мужчина выпал с 15-го этажа отеля
Сегодня читают
01 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
02 Один бокал красного вина приравнивается к тренировке в спортзале
03 Потап оставил Зианджу в проекте "Голос страны" (Видео)
04 У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
05 В водах Эстонии обнаружены останки загадочной подводной лодки
Новости сегодня
23:30 Иммунитет и энергия: как приготовить кислородный коктейль в домашних условиях
23:28 Сколько стоят хорошие б/у машины из Франции на авторынке в Литве (Видео)
23:26 Курьезные снимки, которые дают понять, как выглядит настоящая "черная зависть"
23:18 Жемчужины Индии: истинная красота обыкновенных восточных женщин (Фото)
23:07 "Отрицательная калорийность": продукты для тех, кто решился на сжигание жира
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко прибыл в Катар: программа визита Порошенко прибыл в Катар: программа визита
Новости: Население Украины продолжает сокращаться Население Украины продолжает сокращаться
Новости: ЕС не признает российские "выборы РФ" в украинском Крыму ЕС не признает "выборы РФ" в украинском Крыму
Новости: Медкарты в Украине станут электронными: зачем это нужно и какие риски Медкарты в Украине станут электронными: зачем это нужно и какие риски
Добавить комментарий
0