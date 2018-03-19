Космическое агентство планирует следить за пластиковыми отходами со спутника

Ежегодно в океаны люди сбрасывают более 10 миллионов тонн пластика. Хотя такие отходы особенно заметны возле побережья, ученые обнаруживают пластик и в открытом океане, и даже среди полярного льда.

Это является глобальной проблемой для всего мира, ведь такие отходы не только угрожают морским животным, но и попадают в общую пищевую цепь в природе. А это опасно как для животных, так и для человеческого здоровья.

Паоло Корради, один из тех, кто руководит проектом ЕКА, пояснил, что сегодня в вопросах накопления мусора уже используются косвенные измерения из космоса. Например, спутниковые карты океанских течений позволяют моделировать накопления мусора в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах.

В новом же проекте речь идет о непосредственном оптическом измерении пластиковых отходов со спутников. С сентября 2017 года две команды из Франции и Великобритании уже начали работу над этим проектом. Первые результаты были представлены в марте 2018-го на Международной конференции по вопросам морского мусора в Сан-Диего.

"Мы надеемся получить представление о том, какую концентрацию морского мусора можно просматривать с вершины атмосферы с помощью современных технологий. Или, если нам придется действовать с середины атмосферы с использованием самолетов или беспилотных самолетов. Или мы должны усовершенствовать технологию?" – прокомментировал Паоло Корради.

Общие данные – это хорошо. Изображение, которое будет базироваться на фактических измерениях даст больше информации как для ученых, так и для общественности и политиков.

Конечной целью может быть фактическая глобальная карта с концентрацией мусора. Однако мониторинг не является целью как таковой, а является средством демонстрации масштаба проблемы и толчком к поискам ее решения.