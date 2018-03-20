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Как быстро научиться понимать собаку, наблюдая за ее хвостом (Видео)

Собака
03:30 Сегодня Телеграф
Naked Science
Фото: скриншот

Новости науки: Мы, люди, давно научили собак понимать человеческий язык, но вот сами еще только учимся понимать язык собачий.

Знают даже дети — если собака виляет хвостом, значит, она в хорошем настроении, а если рычит и прижимает уши к голове — лучше отойти подальше. Но всё не так просто. Важно и то, в какую сторону она виляет хвостом.

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Собаки виляют хвостом не только тогда, когда радуются при виде своего хозяина, причин для этого может быть огромное множество. Кроме того, виляние хвостом не всегда означает, что собака радуется – хвост может рассказать и о негативных чувствах, которые она испытывает.

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Несколько лет назад ученые вывели закономерность, которая ускользала даже от опытных кинологов: если собака больше машет хвостом вправо, значит, она настроена доброжелательно, а вот если влево — лучше посторониться.

Чтобы узнать, есть ли у хвоста право и лево, ученые предлагали испытуемым собакам несколько раздражителей — хозяина, незнакомую доминирующую собаку, кошку и незнакомого человека.

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При виде кошки, хозяина или незнакомца-человека собаки виляли хвостом со смещением вправо с разной частотой и амплитудой, характерной для каждого вида раздражителей, а вот превосходящая по размерам и не очень дружелюбно настроенная собака вызывала однозначный крен хвост влево.

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Новости науки, Виляние хвостом, Наука, Поведение, Собака, Собачий язык, Хвост.
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