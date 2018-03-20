Как быстро научиться понимать собаку, наблюдая за ее хвостом (Видео)

Знают даже дети — если собака виляет хвостом, значит, она в хорошем настроении, а если рычит и прижимает уши к голове — лучше отойти подальше. Но всё не так просто. Важно и то, в какую сторону она виляет хвостом.

Собаки виляют хвостом не только тогда, когда радуются при виде своего хозяина, причин для этого может быть огромное множество. Кроме того, виляние хвостом не всегда означает, что собака радуется – хвост может рассказать и о негативных чувствах, которые она испытывает.

Несколько лет назад ученые вывели закономерность, которая ускользала даже от опытных кинологов: если собака больше машет хвостом вправо, значит, она настроена доброжелательно, а вот если влево — лучше посторониться.

Чтобы узнать, есть ли у хвоста право и лево, ученые предлагали испытуемым собакам несколько раздражителей — хозяина, незнакомую доминирующую собаку, кошку и незнакомого человека.

При виде кошки, хозяина или незнакомца-человека собаки виляли хвостом со смещением вправо с разной частотой и амплитудой, характерной для каждого вида раздражителей, а вот превосходящая по размерам и не очень дружелюбно настроенная собака вызывала однозначный крен хвост влево.