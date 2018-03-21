Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина подала заявку в ПАСЕ о дебатах по "выборам" РФ в Крыму Украина подала заявку в ПАСЕ о дебатах по "выборам" РФ в Крыму
Новости: В Украину могут не пустить польского депутата В Украину могут не пустить польского депутата
Новости: Джошуа - Паркер: стал известен рефери боя Джошуа - Паркер: стал известен рефери боя
Новости: Ученые рассказали о новом астрономическом объекте - черной звезде Ученые рассказали о новом астрономическом объекте - черной звезде
X

Апокалипсиса не будет: в NASA предложили способ борьбы с астероидами

Астероид
01:37 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости науки: Последние расчеты специалистов из NASA показывают, что с вероятностью 1 к 2700 в Землю может врезаться весьма крупный астероид Бенну.

Вместо того, чтобы взорвать астероид, который направляется к Земле, ученые предлагают покрасить небесное тело.

Краска, по мнению исследователей, заставит астероид немного изменить орбиту, пишет Новое время со ссылкой на Gizmodo.

В NASA завили, что США решили проблему плутония-238

"Даже просто покраска поверхности половины астероида в другой изменит его тепловые свойства и заставит его изменить свою орбиту", - сказал Майкл Моро, менеджер проекта OSA OSIRIS-REx Flight Dynamics от NASA. Это потребует отправки космического корабля, чтобы каким-то образом изменить цвет некоторых астероидов.

Последние расчеты специалистов из NASA показывают, что с вероятностью 1 к 2700 в Землю может врезаться весьма крупный астероид Бенну. Это событие может произойти в 2135 году, но NASA отправило зонд OSIRIS-REx в направлении этого астероида.

Ученые рассказали о новом астрономическом объекте - черной звезде

После запуска, который состоялся 8 сентября 2016 года при помощи ракеты-носителя Атлас V, космический зонд OSIRIS-REx будет лететь до астероида 1999 RQ36 Бенну. После достижения цели космический аппарат выйдет на низкую орбиту высотой всего 4,8 километра над поверхностью астероида и 505 дней будет осуществлять измерения его поверхности.

Конкуренты Маска из Mars One подтвердили дату первой высадки человека на Марс

Ученым сначала нужно лучше изучить орбиту Бенну вокруг Солнца, чтобы определить лучший вариант действий. В частности, один из вариантов предусматривает возможность немного изменить орбиту астероида, чтобы он миновал Землю. Это потребует изменения части поверхности астероида, чтобы он поглощал больше солнечной радиации. Для этого например, можно покрыть одну сторону краской.

Апокалипсис из-за бозона Хиггса и другие научные предсказания Стивена Хокинга

Ранее НВ сообщало, что 2 марта сравнительно недалеко от Земли пролетел астероид 2018 DV1, диаметр которого, по оценкам ученых, составляет 6-12 метров. Астероид приблизился на расстояние примерно 112 тысяч километров от Земли, что в три раза меньше расстояния от Земли до Луны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Астероид, Астрономия, Астрофизика, Вселенная, Космос, НАСА, Наука, Новости астрономии, Планета, Солнце.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Установлен новый рекорд в области ядерного синтеза В Англии найден клад с артефактами возрастом более 2000 лет Космическое агентство планирует следить за пластиковыми отходами со спутника

Последние новости

Веские причины: почему мы чувствуем хроническую усталость Тайсон Фьюри нацелился на рекорд Джо Луиса Наставник "Шахтера" Фонсека - второй тренер года в Португалии
Сегодня читают
01 Порошенко посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
02 Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)
03 Травмированный Неймар отложил костыли и станцевал на одной ноге (Видео)
04 Ученые рассказали о новом астрономическом объекте - черной звезде
05 Джошуа - Паркер: стал известен рефери боя
Новости сегодня
01:27 Декоммунизация: под Киевом демонтировали памятник литературному персонажу
00:42 Правильное питание: почему советы фуд-блогеров опасны для здоровья
00:26 Смех до упада: самые нелепые строительные и дизайнерские промахи
00:17 В "Киевэнерго" рассказали о поверке счетчиков горячей воды в столице
00:09 В NASA завили, что США решили проблему плутония-238
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рубану объявили новое подозрение Рубану объявили новое подозрение
Новости: Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке
Новости: Президент Украины посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии Порошенко посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
Новости: Двухметровый гигант: как выглядит самый большой щенок в мире (Фото) Двухметровый гигант: как выглядит самый большой щенок в мире (Фото)
Добавить комментарий
0