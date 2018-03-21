В NASA начали собирать космические аппараты для миссии Mars 2020

Совсем недавно реализация миссии Mars 2020, о которой мы неоднократно рассказывали, перешла на следующий этап ATLO (Assembly, Test, and Launch Operations). Работы в рамках данного этапа производятся в сборочном центре Spacecraft Assembly Facility High Bay 1 Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory, JPL) в Пасадене, Калифорния.

А сам данный этап подразумевает окончательную сборку, интеграцию электрических и электронных систем, тестирование оборудования космической транспортной платформы, системы торможения и плавного спуска, самого марсохода, защитной оболочки и всего другого, что отправится к Марсу в июле 2020 года.

Миссия Mars 2020, аппарат которой должен достигнуть Марса в 2021 году, является последней миссией программы NASA Mars Exploration Program, целью которой является посещение самых интересных с научной точки зрения областей поверхности Красной Планеты, сбор и анализ образцов, некоторые из которых будут доставлены на Землю. Марсоход Mars 2020, помимо выполнения ряда научных исследований, займется и решением задач практического плана, выясняя наличие, местоположение и доступность некоторых ресурсов, которые могут быть позже использованы для снабжения первой марсианской пилотируемой экспедиции.

Конструкция марсохода Mars 2020 является почти точным повторением конструкции марсохода Curiosity, который находится на поверхности Марса в настоящее время. Новый марсоход имеет точно такое же шасси, только вот он получил новые колеса, которые, согласно предварительным расчетам, обладают повышенной износостойкостью и не станут источником проблем в будущем. Как и марсоход Curiosity, марсоход Mars 2020 будет получать энергию от встроенного радиоизотопного теромоэлектрического генератора, заряженного одним из изотопов плутония.

"Некоторые из монтируемых нами сейчас улов доставляются практически с другой стороны земного шара, а другие - буквально с соседней улицы" - рассказывает Дэвид Груель (David Gruel), один из менеджеров миссии Mars 2020 со стороны JPL, - "Сейчас мы работаем над спускаемым аппаратом, а осенью мы начнем работы по созданию собственно нового марсохода".

Согласно имеющейся информации, в настоящее время уже закончен монтаж двигательных установок космической платформы и спускаемого аппарата. За следующие 18 месяцев будет проведен монтаж электроники, энергетической системы, систем связи, навигации и ряда других подсистем космических аппаратов. Когда сборочные работы будут завершены начнется этап всестороннего тестирования оборудования, и после этого все оборудование будет переправлена на базу ВВС США на мысе Канаверал, где будет произведена окончательная сборка, тестирование и размещение всего "пакета" космического аппарата миссии Mars 2020 в грузовом отсеке ракеты-носителя Atlas V 541.