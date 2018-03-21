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Следующую космическую миссию для запуска выбрали в ESA

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Космическая миссия для запуска
09:21 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото:naked-science.ru

Новости науки: Следующей миссией среднего класса, будет реализована в рамках программы ESA Cosmic Vision.

Будущий космический телескоп Ariel с зеркалом метровых размеров сможет вести наблюдения в видимом и инфракрасном диапазонах. Планируется, что он будет запущен с космодрома Куру во Французской Гвиане в середине 2028 г. на борту тяжелой ракеты Ariane 6, разработка которой должна завершиться в 2020-м. К тому же году в ESA собираются закончить эскизное проектирование и начать выбор производителя спутника. Об этом говорится в пресс-релизе космического агентства.

Сообщается, что аппарат будет доставлен в точку Лагранжа L2, в 1,5 млн км от Земли "позади" от Солнца. Здесь притяжения обоих тел уравновешивают друг друга, так что не такой массивный в сравнении с ними зонд может оставаться неподвижным без лишних расходов топлива. Ariel проведет наблюдения атмосфер порядка 1000 экзопланет с достаточно высокой температурой, от сверхземель до газовых гигантов, вращающихся не слишком далеко от звезд разных типов.

Изменения спектров при прохождения планеты на фоне своей материнской звезды позволят выяснить их газовый состав, обнаружить присутствие воды, углекислого газа, метана и, возможно, более редких компонентов. В некоторых случаях возможны наблюдения и облачности, сезонных и дневных изменений атмосферы.

Эта работа поможет заполнить пробел в наших знаниях о связи свойств звезды и ее планет. Ведь они формируются из общего газопылевого облака, да и планета не может расти, не испытывая влияния звезды, так что в их физике и химии должны найтись связанные моменты. Найдя их, мы лучше поймем механизмы образования планетных систем и их эволюции.

Миссия Ariel реализуется в рамках научной программы ESA Cosmic Vision, которая предусматривает отбор и финансирование исследовательских проектов большого, среднего и малого масштабов. Среди уже реализованных таких миссий можно вспомнить космические телескопы Planck, Herschel, XMM-Newton, аппараты Mars Express, Venus Express, Cassini-Huygens.

Сегодня идет работа над следующим проектом крупного масштаба (М1), спутником JUICE для исследования системы Юпитера. Реализуются и миссии среднего класса (М2), отобранные ранее, – аппараты для изучения ранней Вселенной, экзопланет и Солнца: Euclid, Plato и Solar Orbiter. Три года назад были объявлены финалисты на попадание в последнюю строчку этого списка, ну а теперь четвертой миссией названа Ariel.

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Новости науки, Cosmic Vision, ESA, Запуск, Космическая миссия, Космическая миссия для запуска.
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