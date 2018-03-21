Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киев разорвал с Москвой договор об экономическом сотрудничестве Киев разорвал с Москвой договор об экономическом сотрудничестве
Новости: Евростат назвал количество украинцев, просивших убежища в Польше Евростат назвал количество украинцев, просивших убежища в Польше
Новости: Две страны допустили бойкот ЧМ-2018 Две страны допустили бойкот ЧМ-2018
Новости: Следующую космическую миссию для запуска выбрали в ESA Следующую космическую миссию для запуска выбрали в ESA
X

Необычный способ борьбы с астероидами нашли в NASA

Астероид Бенну
12:35 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Вскоре в Землю может врезаться весьма крупный астероид Бенну. Это событие, предположительно, может произойти в 2135 году.

В космическом агентстве NASA нашли необычный способ борьбы с астероидами. Американцы предлагают не взрывать астероид, который направляется к Земле, а просто покрасить его. Это, по мнению ученых, может заставить астероид немного изменить орбиту.

"Даже просто покраска поверхности половины астероида в другой цвет изменит его тепловые свойства и заставит его изменить свою орбиту", – сказал Майкл Моро, менеджер проекта OSA OSIRIS-REx Flight Dynamics от NASA.

При этом он отметил, что это потребует отправки космического корабля, чтобы каким-то образом изменить цвет некоторых астероидов.

Последние расчеты специалистов из NASA показывают, что с вероятностью 1 к 2700 в Землю может врезаться весьма крупный астероид Бенну. Это событие может произойти в 2135 году, но NASA отправило зонд OSIRIS-REx в направлении этого астероида.

После запуска, который состоялся 8 сентября 2016 года при помощи ракеты-носителя Атлас V, космический зонд OSIRIS-REx будет лететь до астероида 1999 RQ36 Бенну. После достижения цели космический аппарат выйдет на низкую орбиту высотой всего 4,8 километра над поверхностью астероида и 505 дней будет осуществлять измерения его поверхности.

Ученым сначала нужно лучше изучить орбиту Бенну вокруг Солнца, чтобы определить лучший вариант действий. В частности, один из вариантов предусматривает возможность немного изменить орбиту астероида, чтобы он миновал Землю. Это потребует изменения части поверхности астероида, чтобы он поглощал больше солнечной радиации. Для этого, например, можно покрыть одну сторону краской.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, OSA OSIRIS-REx Flight Dynamics, Астероид, Астероид Бенну, Борьба с астероидами, Майкл Моро, НАСА.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Распознать эмоции других людей можно по едва уловимым изменениям цвета их лица Научные факты о том, как изменится Земля, если человечество вымрет Под вулканом в Йеллоустоне нашли гигантский поток магмы

Последние новости

В комитете Рады объяснили перенос рассмотрения представления по Савченко На Закарпатье запретили "балаклавы" Как выглядят победительницы конкурсов красоты в самых необычных номинациях (Фото)
Сегодня читают
01 Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)
02 РФ примет на вооружение БМОП "Терминатор-2" на базе танка Т-72 (Видео)
03 Старое немецкое средство поможет очистить и укрепить сосуды
04 Порошенко посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
05 Ученые совершили революционное открытие для производства пива
Новости сегодня
13:22 Смех до упада: до нелепости смешные фото девушек, зависимых от селфи в туалете
13:15 Рауль возвращается в "Реал"
13:10 Собчак передала Путину список заключенных на помилование
13:06 Песков: Путин и Трамп пока не договорились о встрече
12:49 Величественная красота украинских Карпат, показывающая всю силу природы (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ВСУ и НАТО активизируют совместную деятельность ВСУ и НАТО активизируют деятельность
Новости: Гройсман анонсировал самое масштабное строительство дорог Гройсман анонсировал самое масштабное строительство дорог
Новости: В РФ отправлена нота в связи со здоровьем Сенцова В РФ отправлена нота в связи со здоровьем Сенцова
Новости: Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден
Добавить комментарий
0