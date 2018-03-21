В Китае археологи обнаружили необычный кувшин с двухтысячелетней жидкостью

Археологи обнаружили в Китае в захоронении эпохи династии Цинь (226 – 207 год до нашей эры) запечатанный кувшин возрастом две тысячи лет с жидкостью внутри.

Всего в захоронении было найдено 260 артефактов, среди которых бронзовый кувшин, горлышко которого было запечатано с помощью натуральных волокон.

В кувшине сохранилось примерно 300 миллилитров спиртного. Во время предварительного анализа его состава исследователи обнаружили соли глутаминовой кислоты, поэтому решили, что это был ликер или вино, которое получали с помощью ферментации.

Кроме того, был обнаружен также бронзовый меч длиной 60 сантиметров, по центру которого была сделана восьмигранная вставка, которая, предположительно, увеличивала эффективность оружия.