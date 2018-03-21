Археологи нашли в Китае инструменты из кости возрастом 115 000 лет

Анализ этих инструментов показывает, что методы изготовления орудий, освоенные доисторическими людьми, были более сложными, чем считалось ранее.

"Эти артефакты представляют собой первый экземпляр использования кости в качестве сырья для модификации каменных инструментов, который был обнаружен в восточноазиатском слое раннего плейстоцена. Подобные инструменты были найдены в остальной части Евразии, Африки и Леванте, поэтому их открытие в Китае дает нам возможность сравнить эти артефакты в глобальном масштабе", - сказал один из авторов работы, Люк Дойон из Департамента антропологии Удэма.

До сих пор древнейшие костные инструменты, обнаруженные в Китае, были возрастом примерно 35 000 лет. "До этого открытия исследования технического поведения людей, населявших Китай в этот период, были основаны исключительно на изучении инструментов, вырезанных из камня", - подчеркивают авторы открытия.

Осколки кости были датированы с использованием оптически стимулированной люминесценции. Дойон объяснил, что исследователи определили три типа ретушеров кости, известных как мягкие молотки, которые использовались для создания инструментов.

Исследователи еще не выяснили, какие виды гоминидов пользовались этими доисторическими орудиями, хотя они знают, что создатели орудий жили в тот же период, что и неандертальцы и Homo sapiens.

"Осколочные артефакты, выкопанные с этого участка, были исключительно хорошо сохранены, и систематический анализ всех костяных осколков во время моих предстоящих исследований несомненно даст более захватывающие открытия", - добавил Люк Дойон, который защитил диссертацию по антропологии Университета Монреаля в сентябре 2017 года, а теперь будет проводить постдокторскую практику в Университете Шаньдун, чтобы провести дальнейший анализ костных инструментов.