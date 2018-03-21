Россия запустила ракету с экипажем для МКС (Видео)

На космодроме Байконур в Казахстане с Гагаринского старта состоялся успешный запуск российской ракеты Союз-ФГ с кораблем Союз МС-08. Об этом сообщает Роскосмос вечером в среду, 21 марта. В составе экипажа корабля члены длительной экспедиции МКС-55/56 – космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. На борту МКС их встретят россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи. Корабль будет причаливать к МКС по двухсуточной схеме. Стыковка корабля со станцией запланирована на 23 марта в 21:41 по Киеву.